INDESPA AMPLÍA PLAZO PARA POSTULAR A FONDO DE REACTIVACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) informó la extensión del plazo para postular al fondo extraordinario de reactivación económica dirigido a pescadores y pescadoras artesanales, acuicultores de pequeña escala y organizaciones del sector, desde la Región de Antofagasta hasta Los Ríos.

El fondo permitirá financiar la reparación o restitución de equipamientos y bienes productivos afectados por los sistemas frontales y marejadas registrados entre el 14 y el 31 de julio de 2026. Entre las iniciativas consideradas se encuentran la reparación de grúas, motores y embarcaciones, además de mejoras en plantas de procesamiento y puestos de venta de productos del mar.

Desde INDESPA señalaron que la ampliación busca entregar más tiempo a las personas y organizaciones afectadas para completar sus postulaciones. Hasta ahora se han recibido alrededor de 300 solicitudes, de las cuales un 30% presenta la información completa, incluida la acreditación de los daños ante la Autoridad Marítima o mediante el catastro de Sernapesca.

El fondo cuenta con $600 millones y priorizará aquellos daños que dificulten la salida al mar y la generación de ingresos. Las postulaciones podrán completarse hasta el 2 de octubre a las 23:59 horas, mientras que los requisitos y antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el sitio web de INDESPA.

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