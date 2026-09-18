Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

18 de septiembre de 2026

INDESPA AMPLÍA PLAZO PARA POSTULAR A FONDO DE REACTIVACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL

​El proceso estará disponible hasta el 2 de octubre y contempla un fondo extraordinario de $600 millones para reparar o reponer equipamiento dañado por temporales y marejadas.

pesca art

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) informó la extensión del plazo para postular al fondo extraordinario de reactivación económica dirigido a pescadores y pescadoras artesanales, acuicultores de pequeña escala y organizaciones del sector, desde la Región de Antofagasta hasta Los Ríos.

El fondo permitirá financiar la reparación o restitución de equipamientos y bienes productivos afectados por los sistemas frontales y marejadas registrados entre el 14 y el 31 de julio de 2026. Entre las iniciativas consideradas se encuentran la reparación de grúas, motores y embarcaciones, además de mejoras en plantas de procesamiento y puestos de venta de productos del mar.

Desde INDESPA señalaron que la ampliación busca entregar más tiempo a las personas y organizaciones afectadas para completar sus postulaciones. Hasta ahora se han recibido alrededor de 300 solicitudes, de las cuales un 30% presenta la información completa, incluida la acreditación de los daños ante la Autoridad Marítima o mediante el catastro de Sernapesca.

El fondo cuenta con $600 millones y priorizará aquellos daños que dificulten la salida al mar y la generación de ingresos. Las postulaciones podrán completarse hasta el 2 de octubre a las 23:59 horas, mientras que los requisitos y antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el sitio web de INDESPA.


billaradultosmayores

CON ENFOQUE DE GÉNERO Y SALUD MENTAL: LANZAN INÉDITO TALLER DE BILLAR PARA ADULTOS MAYORES EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

INCENDIO DESTRUYE CASA DE MATERIAL LIGERO EN EL KILÓMETRO 35 DE LA RUTA 9 SUR

Leer Más

​El siniestro movilizó a Carabineros del Retén Agua Fresca y a Bomberos hasta el sector de Río Amarillo. El único ocupante de la vivienda logró escapar ileso tras salir por una ventana.

​El siniestro movilizó a Carabineros del Retén Agua Fresca y a Bomberos hasta el sector de Río Amarillo. El único ocupante de la vivienda logró escapar ileso tras salir por una ventana.

WhatsApp Image 2026-09-17 at 21
nuestrospodcast
pesca art

INDESPA AMPLÍA PLAZO PARA POSTULAR A FONDO DE REACTIVACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
pesca art

INDESPA AMPLÍA PLAZO PARA POSTULAR A FONDO DE REACTIVACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Equipo de fiscalizaci´n y brigadistas de CONAF entregron información preventiva a cnductores que transitaban pr el sector de Agua Fresca

CONAF REALIZÓ OPERATIVO CARRETERO DE PREVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN AGUA FRESCA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
poesiayfolclore

UNA JORNADA DE POESÍA, MÚSICA Y CUECA SE VIVIÓ EN EL CAFÉ LITERARIO “ENTRE POESÍA Y FOLCLORE”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.