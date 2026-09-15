COLECCIÓN DE POESÍA YOSUKE KURAMOCHI SELECCIONA COMO GANADORES A VOCES DE TEMUCO Y PUERTO NATALES

​Con dos obras ganadoras, tres menciones honrosas y 89 poemarios recibidos concluyó la segunda convocatoria de la “Colección de Poesía Yosuke Kuramochi”, impulsada por Ediciones de la Universidad Católica de Temuco.



La convocatoria recibió propuestas poéticas provenientes de La Araucanía hasta Magallanes y la Antártica Chilena, ampliando la mirada del certamen que lleva el nombre del poeta Yosuke Kuramochi (1937–1997), quien fuera director de la UCT durante la década de los 80.



En esta ocasión, “Historiales”, del poeta natalino Miguel Bórquez (1985), y “Chile habla por alertas”, del temuquense Rodrigo Cartes (1985), fueron seleccionados para ser publicados, sumándose a una serie de obras de poetas vinculados al sur. Además, el jurado otorgó menciones honrosas a “Rudimentos para silbar”, de Max Cortés, de Valdivia; “Remar eclipses”, de Alfonso Matus, de Puerto Varas; y “Cicatriz”, de Roberto Muñoz, de Puerto Montt.



Las propuestas fueron evaluadas por un jurado integrado por la poeta, escritora y traductora Verónica Zondek; el ganador de la primera convocatoria, Felipe Caro; y el profesor de la UCT Helder Binimelis. Para el académico, uno de los principales elementos que distinguió a las obras ganadoras fue el grado de consolidación de sus propuestas. “Son proyectos poéticos sumamente consolidados, y creo que eso es lo que más nos llamó la atención”, explica.



Desde Ediciones UCT, su coordinadora, Claudia Campos, valora los resultados, resaltando que la selección constituye un reconocimiento a la calidad de las obras y al trabajo desarrollado por sus autores. Campos agregó que “contar con un jurado calificado y realizar una evaluación objetiva y a ciegas permitió resguardar la independencia, transparencia y objetividad del proceso. A ello se suma un alcance territorial muy significativo, lo que confirma la capacidad de esta convocatoria para vincular a la Universidad con creadoras, creadores y comunidades literarias de distintos territorios”.

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Reacciones de los seleccionados



Desde Puerto Natales, Miguel Bórquez, profesor de castellano, recibió con sorpresa la noticia. El escritor conoció la colección a través de los libros de los ganadores de la primera convocatoria, Felipe Caro y Carla Llamunao. “Los leí hace un tiempo y los encontré muy buenos. Me hizo sentido postular cuando supe de la convocatoria. Fue un incentivo adicional, no participé a ciegas”, cuenta.



Sobre el poemario, Bórquez dice que “Historiales” funciona como una especie de cartografía emocional construida a partir de la fragmentación propia de los historiales digitales: búsquedas, recuerdos, intereses y preocupaciones que aparecen sin necesariamente seguir un orden.



La obra tampoco se limita a una mirada local. Aunque existen textos vinculados con la experiencia vital del autor, el poemario transita también por otras geografías y referencias. “Magallanes está, pero Magallanes no es el mundo”, resume Bórquez, quien reconoce en esa amplitud una respuesta a cierta tradición literaria excesivamente localista.



Por su parte, Rodrigo Cartes define “Chile habla por alertas” como una forma de poesía documental situada, nacida de la observación cotidiana de las noticias, muchas de ellas vistas durante el almuerzo, uno de los pocos momentos que tiene para detenerse en medio de una intensa rutina laboral. Profesor de educación técnico-profesional y magíster en Educación, señala que la poesía ha permanecido como una práctica constante desde su adolescencia, recibiendo consejos desde temprana edad por personalidades como Hugo Alister. Durante su paso por la UCT participó en un concurso interno de poesía que ganó y posteriormente creó una microeditorial dedicada a publicar poesía. Sin embargo, Cartes insiste en que no se considera poeta. Prefiere pensar su poemario como una forma de observar la realidad a través de aquello que diariamente ocupa las noticias.



“Cada noticia es distinta, entonces pierde su validez rápidamente. En cierto modo, este país está hecho por alertas. Para que funcionen las noticias tienen que transmitir algún tipo de mensaje de emergencia, alguna situación catastrófica, porque si no, no es noticia, no se lee, no se observa, no se queda en la memoria de las personas”, plantea.



Con “Historiales” y “Chile habla por alertas”, la Colección de Poesía Yosuke Kuramochi suma dos nuevas voces a un proyecto editorial que busca mantener viva la creación poética y ampliar las posibilidades de publicación de autores provenientes del sur de Chile.



