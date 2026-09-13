ALEJANDRO AVENDAÑO CUESTIONA ALZAS DE LOS COMBUSTIBLES Y LLAMA AL CONGRESO A TOMAR MEDIDAS

El exdirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo cuestionó las recientes alzas de los combustibles y señaló que estas generan un impacto en el presupuesto de las familias, especialmente durante el periodo previo a las Fiestas Patrias. A su juicio, los incrementos también repercuten en el transporte, los alimentos y otros costos asociados a la vida cotidiana.

Avendaño recordó que los precios de las bencinas y el diésel se encuentran regulados mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), creado mediante la Ley N.º 20.765. Según afirmó, desde marzo de 2026 el diésel acumularía un incremento de $795 por litro, mientras que las gasolinas registrarían un alza acumulada de $473 por litro.

El exdirigente sostuvo que el mecanismo no estaría cumpliendo adecuadamente, a su juicio, con el objetivo de amortiguar las variaciones de los precios internacionales de los combustibles. En ese contexto, cuestionó al Gobierno y planteó que las actuales alzas afectan directamente a las familias y a distintos sectores de la economía.

Avendaño también criticó la posición adoptada por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile frente al aumento del precio del diésel. Comparó la actual reacción del gremio con las movilizaciones realizadas durante el Gobierno anterior y cuestionó lo que calificó como una diferencia en sus posturas frente a las alzas de los combustibles.

Finalmente, el exdirigente hizo un llamado a los parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado a adoptar medidas frente al aumento de los combustibles. Avendaño sostuvo que el Congreso debe utilizar las herramientas legales disponibles para buscar mecanismos que permitan contener las alzas y proteger a los consumidores.

​

