ESCUADRA NACIONAL REALIZA APOYO CÍVICO Y ACTIVIDAD DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS

Durante la mañana del miércoles 9 de septiembre, Personal de las Fragatas “Almirante Latorre” y “Capitán Prat”, pertenecientes a la Escuadra Nacional, realizó una jornada de apoyo cívico y acercamiento a la comunidad en el Hogar de Ancianos “Cristina Calderón Harban”.

La actividad contempló la ejecución de diversas labores destinadas a mejorar las instalaciones del recinto, entre ellas trabajos de pintura, reparación de artefactos eléctricos y tareas de gasfitería, además de servicios de peluquería para los residentes.

La jornada también permitió generar un espacio de encuentro y camaradería entre los servidores navales y los adultos mayores, quienes compartieron un ameno momento acompañados de música, conversación y alegría.

De esta manera, la dotación de la Escuadra Nacional tuvo la oportunidad de conocer las historias y experiencias de los residentes, lo que fortalece los vínculos con la comunidad de Punta Arenas y reafirma el compromiso permanente de la Institución con la ciudadanía y el entorno en el que opera.

Esta iniciativa se enmarca en las actividades que la Escuadra Nacional desarrolla en la zona austral del país, como parte de sus operaciones de entrenamiento y de sus acciones de vinculación comunitaria durante su permanencia en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.