10 de septiembre de 2026
ESCUADRA NACIONAL REALIZA APOYO CÍVICO Y ACTIVIDAD DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS
Servidores de las fragatas “Almirante Latorre” y “Capitán Prat” visitaron el Hogar de Ancianos “Cristina Calderón Harban”, donde realizaron trabajos de mejoramiento en la infraestructura y compartieron una jornada con los residentes
Durante la mañana del miércoles 9 de septiembre, Personal de las Fragatas “Almirante Latorre” y “Capitán Prat”, pertenecientes a la Escuadra Nacional, realizó una jornada de apoyo cívico y acercamiento a la comunidad en el Hogar de Ancianos “Cristina Calderón Harban”.
La actividad contempló la ejecución de diversas labores destinadas a mejorar las instalaciones del recinto, entre ellas trabajos de pintura, reparación de artefactos eléctricos y tareas de gasfitería, además de servicios de peluquería para los residentes.
La jornada también permitió generar un espacio de encuentro y camaradería entre los servidores navales y los adultos mayores, quienes compartieron un ameno momento acompañados de música, conversación y alegría.
De esta manera, la dotación de la Escuadra Nacional tuvo la oportunidad de conocer las historias y experiencias de los residentes, lo que fortalece los vínculos con la comunidad de Punta Arenas y reafirma el compromiso permanente de la Institución con la ciudadanía y el entorno en el que opera.
Esta iniciativa se enmarca en las actividades que la Escuadra Nacional desarrolla en la zona austral del país, como parte de sus operaciones de entrenamiento y de sus acciones de vinculación comunitaria durante su permanencia en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
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“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).
“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).