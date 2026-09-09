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9 de septiembre de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RESPALDA GESTIÓN DEL CANCILLER POR MAGALLANES Y MARCA CONTRASTE CON DECISIONES DEL GOBIERNO DE BORIC

El parlamentario por Magallanes destacó la declaración conjunta entre Chile y Argentina que reconoce expresamente la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho, valoró la temprana visita del canciller Francisco Pérez Mackenna a la región y cuestionó la conducción de la política exterior durante la administración anterior.

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El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, respaldó la gestión del canciller Francisco Pérez Mackenna frente a los cuestionamientos surgidos por la relación con Argentina. El parlamentario puso como principal antecedente la reciente declaración conjunta entre ambos países. “Hoy tenemos un hecho concreto que marca una diferencia: por primera vez Chile y Argentina suscribieron una declaración conjunta que reconoce expresamente la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes”, señaló.

 
Riquelme destacó además que Pérez Mackenna incorporó tempranamente la dimensión austral dentro de su agenda, recordando su visita a Magallanes y la Antártica durante marzo. “El canciller comenzó tempranamente su gestión visitando Magallanes y la Antártica, entendiendo la importancia estratégica que tiene nuestra región. Eso también demuestra una señal política clara respecto de la relevancia que tienen nuestros territorios australes y la defensa de nuestra soberanía”, sostuvo.

 
El diputado contrastó esa conducción con episodios ocurridos durante el gobierno de Gabriel Boric, apuntando especialmente a las conversaciones internas de Cancillería conocidas públicamente en 2023 sobre la decisión de impedir el arribo del buque británico HMS Forth a puertos nacionales. “Eso contrasta fuertemente con lo que vimos durante el gobierno de Gabriel Boric, cuando incluso conocimos conversaciones internas de Cancillería que mostraban cómo se cedía ante presiones argentinas en decisiones que correspondían exclusivamente a Chile, como ocurrió con el HMS Forth”, afirmó.

 
Finalmente, Riquelme sostuvo que mantener buenas relaciones con Argentina no puede significar ceder espacios en materias que corresponden exclusivamente al Estado chileno. “La relación con Argentina tiene que ser buena, pero nunca a costa de relativizar nuestra soberanía ni de transformar decisiones soberanas en gestos hacia un gobierno ideológicamente cercano. Hoy tenemos una posición mucho más clara y corresponde defenderla con unidad y firmeza”, concluyó.

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