INDAP CELEBRA UNA DÉCADA DE MERCADOS CAMPESINOS CON NUEVA TEMPORADA EN MAGALLANES

Una nueva temporada de los Mercados Campesinos de INDAP comenzó este viernes en Mall Espacio Urbano, iniciativa que cumple una década acercando la producción de la agricultura familiar campesina de Magallanes a los consumidores. Cerca de 15 agricultores participarán cada viernes, sábado y domingo con productos locales y elaboraciones campesinas.

El inicio de la temporada será gradual. Mientras la producción hortícola de los invernaderos comenzará a aumentar hacia fines de octubre, actualmente los visitantes pueden encontrar plantas, tejidos, mermeladas, conservas y otras elaboraciones provenientes del trabajo de productores de la región.

Una de las agricultoras que participa en esta iniciativa es Estrella Pérez, quien lleva ocho años cultivando choclos en Magallanes y alcanza cerca de mil unidades por temporada. Este año incorporará un segundo invernadero de 180 metros cuadrados, con el objetivo de duplicar su producción y llegar a unos dos mil choclos. “Son más de ocho mil cazuelas”, comentó entre risas al recordar la producción acumulada durante estos años.

Los Mercados Campesinos han tenido distintos puntos de funcionamiento durante su historia, incluyendo edificios públicos, colegios, Zona Franca, ferias y centros de salud. Durante la pandemia, INDAP Magallanes implementó además mercados campesinos digitales, mediante catálogos en línea que permitieron a los productores mostrar sus productos, precios y contactos, mientras los consumidores coordinaban directamente el retiro de sus compras en los predios.

Actualmente, los mercados mantienen su carácter itinerante y cuentan con presencia en Mall Espacio Urbano, Cesfam, establecimientos educacionales y otros puntos de la región. Para el director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, estos espacios permiten fortalecer el vínculo entre productores y consumidores mediante circuitos cortos de comercialización, donde quienes compran pueden conocer el origen de los alimentos y a las personas que participan en su producción.