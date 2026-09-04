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4 de septiembre de 2026

HITO PARA ÚLTIMA ESPERANZA: HOSPITAL DE PUERTO NATALES CUENTA CON SU PRIMERA ENFERMERA ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA

La enfermera Javiera Soto Gaete se reincorpora al recinto natalino tras completar su especialización en Enfermería Oncológica en la Universidad San Sebastián de Concepción.

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​Un importante avance para el fortalecimiento de la atención oncológica en la Provincia de Última Esperanza representa la reincorporación de Javiera Soto Gaete, funcionaria del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, quien se convirtió en la primera enfermera especialista en Oncología de la provincia.

 
Javiera inició hace un año su proceso de especialización en Enfermería Oncológica en la Universidad San Sebastián. Posteriormente, en mayo de este año, dejó temporalmente sus funciones en el Hospital de Puerto Natales para realizar su residencia práctica en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, en Concepción, donde pudo profundizar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias vinculadas a la atención de pacientes con cáncer.

 
Tras completar esta etapa formativa, la profesional se reincorporará al equipo a comienzos de octubre, con el objetivo de poner sus nuevos conocimientos y competencias al servicio de los pacientes y contribuir al fortalecimiento del área de Gestión Oncológica del establecimiento.

 
“Mi principal expectativa es poder poner al servicio de nuestros pacientes y de la comunidad todo lo aprendido durante este proceso de especialización, contribuyendo a entregar una atención cada vez más integral, segura y de calidad”, señaló Javiera.

 
En este sentido, la enfermera destacó que uno de sus principales objetivos será contribuir al crecimiento y fortalecimiento del área de Gestión Oncológica del recinto asistencial, junto con brindar un apoyo más cercano tanto a los pacientes como a sus familias en las distintas etapas de la enfermedad: “Para mí, contribuir a que nuestros usuarios y sus familias se sientan más acompañados, informados y seguros es uno de los principales sentidos de esta especialización”, agregó.
Por su parte, el subdirector médico del centro asistencial, Dr. Simón Ríos, destacó la relevancia de este hito frente al paulatino aumento de diagnósticos de cáncer en la zona, remarcando que el rol de enfermería es fundamental para acompañar a los pacientes en cada etapa de la enfermedad y articular una coordinación más fluida con los centros de mayor complejidad en Punta Arenas y el resto del país.

 
"Estamos muy contentos y orgullosos de Javiera. Contar con la primera enfermera especialista en oncología de la provincia es un verdadero hito para nuestro hospital y nos permitirá dar continuidad e impulso al desarrollo del área oncológica en favor de nuestros pacientes", concluyó el directivo.

 
La llegada de esta nueva especialidad al equipo de Gestión Oncológica constituye un nuevo paso en el fortalecimiento de las capacidades profesionales del establecimiento y, especialmente, en el compromiso de entregar una atención cada vez más segura, cercana y de calidad a los pacientes y sus familias.

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