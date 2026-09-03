SUBSIDIO AL EMPLEO COMIENZA A HACERSE REALIDAD EN MAGALLANES: PRIMERAS EMPRESAS YA RECIBEN PAGOS POR NUEVAS CONTRATACIONES

​Lo que comenzó con una postulación, hoy se transforma en un apoyo concreto para las empresas que están generando nuevos puestos de trabajo en la zona. Este martes 1 de septiembre comenzó oficialmente el pago del Subsidio a la Contratación, Línea de Activación Laboral 2026, y las primeras empresas de Magallanes ya están recibiendo los recursos asociados a sus nuevas contrataciones.



Para marcar este hito, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, visitó durante esta jornada la Constructora Impex, empresa que recibió el pago correspondiente a la contratación de tres personas trabajadoras, a quienes postuló durante el mes de julio.



La empresa ya ha ingresado más de 20 postulaciones al beneficio, convirtiéndose en un ejemplo del interés que existe entre los empleadores por acceder a esta herramienta de apoyo a la contratación formal.



“Hoy estamos viendo cómo este subsidio se transforma en un apoyo concreto para las empresas de nuestra región. Las primeras empresas que postularon oportunamente ya están recibiendo sus pagos, y eso es una muy buena noticia, porque detrás de cada uno de estos beneficios hay personas que encontraron una oportunidad laboral y empresas que están apostando por contratar formalmente”, destacó el seremi José Miguel Salas.



La autoridad agregó que “por lo mismo, hoy estuvimos en la empresa Impex, constatando de primera fuente cómo se vivió este proceso y nuestro llamado es a que más empresas conozcan este instrumento, revisen los requisitos y puedan utilizarlo”.



El Subsidio a la Contratación tiene como objetivo apoyar la contratación formal de nuevas personas trabajadoras por parte de empresas privadas, mediante una bonificación de hasta un 50% del Ingreso Mínimo Mensual por cada trabajador y de hasta un 60% en el caso de cada trabajadora. La iniciativa contempla una meta de cobertura de 25 mil nuevos puestos de trabajo a nivel nacional.



Impex: “Es un incentivo real para seguir con nuevas contrataciones”



Desde Constructora Impex valoraron que el beneficio ya esté llegando directamente a las empresas. Su gerente de Administración y Finanzas, José Ojeda, explicó que la compañía postuló durante el mes de julio a tres personas trabajadoras y que este martes recibió el pago correspondiente.



“Partimos en cuando nos enteramos de este beneficio, en julio las primeras postulaciones que realizamos, de las cuales ya tuvimos resultados hoy día. Es muy importante para nosotros haber recibido este beneficio, sobre todo en estos momentos. Es un incentivo real para seguir con nuevas contrataciones”, declaró.



“Sin lugar a dudas, creo que es un buen incentivo que a cualquier empresa le va a ayudar. Es un proceso simple, muy rápido. Así que, estamos felices con este beneficio”, agregó Ojeda.



El ejecutivo destacó además la experiencia de la empresa con el instrumento, considerando que ya han ingresado más de 20 postulaciones, lo que da cuenta del interés por utilizar este mecanismo para apoyar sus procesos de contratación.

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Primeros pagos ya están en marcha



De acuerdo con los antecedentes del primer proceso, durante julio se registraron 14.055 postulaciones válidamente realizadas a nivel nacional. En Magallanes, fueron 17 empresas las que realizaron postulaciones por un total de 29 trabajadores.



El proceso de postulación se encuentra abierto desde el 15 de julio de 2026 y el beneficio contempla hasta cuatro pagos para aquellas postulaciones realizadas durante julio y agosto, dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos.



Así, el inicio de los pagos marca un nuevo hito para el Subsidio a la Contratación en Magallanes: las postulaciones comienzan a traducirse en recursos efectivos para las empresas y en un respaldo concreto a la generación de empleo formal en la región.

