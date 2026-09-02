MUNICIPALIDAD DE NATALES IMPULSA INÉDITA CAPACITACIÓN GRATUITA EN PRIMEROS AUXILIOS PARA GUÍAS DE TURISMO EN ZONAS REMOTAS

​Con el objetivo de fortalecer la seguridad de quienes desarrollan labores turísticas en territorios remotos y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias, la Municipalidad de Natales, a través de la Corporación Municipal (CORMUNAT) y su área de Salud, suscribió un convenio con la Asociación Gremial de Guías Locales de Puerto Natales para desarrollar un curso gratuito de 80 horas de primeros auxilios en zonas remotas.



La iniciativa responde a una solicitud planteada por los propios guías locales, quienes requieren contar con mayores herramientas para enfrentar situaciones de emergencia en lugares de difícil acceso, donde muchas veces son ellos quienes deben entregar la primera respuesta mientras se coordina la llegada de los equipos especializados.



El curso contempla una semana de formación, desde el lunes 7 hasta el sábado 12, combinando contenidos teóricos y prácticos. La capacitación será desarrollada por un equipo multidisciplinario de profesionales del Centro de Salud Familiar (CESFAM), incluyendo médicos, enfermeros, TENS, odontólogos y psicólogos.



Como parte del proceso, los participantes finalizarán su formación con una jornada práctica de integración de conocimientos en el sector rural de Chorrillo Picana, instancia que permitirá llevar a terreno los contenidos abordados durante las clases y enfrentar situaciones simuladas en un entorno asociado a las características geográficas en que habitualmente desarrollan sus actividades los guías.



Este convenio representa un avance significativo en materia de prevención, seguridad y acceso a capacitación especializada.



“Estamos muy contentos porque este convenio nos permite poner a disposición, de manera gratuita, a nuestros profesionales de salud para entregar 80 horas de capacitación a nuestros guías. Ellos realizan una labor compleja, muchas veces en lugares poco accesibles y aislados, y pueden convertirse en la primera respuesta ante una emergencia de salud. Queremos seguir potenciando la cercanía, el cuidado de las personas y también generar mayores oportunidades para quienes desarrollan una actividad tan importante para nuestra comuna”. Señalo la alcaldesa Ana Mayorga.



La autoridad comunal destacó además el trabajo colaborativo desarrollado entre los equipos municipales, la Corporación Municipal y la organización de los guías para concretar esta iniciativa.



La presidenta de la Asociación Gremial de Guías Locales de Puerto Natales, Gabriela Martínez, valoró especialmente que la capacitación sea realizada desde el sistema público de salud local.



“Esta instancia es vanguardista a nivel nacional. Somos afortunados de que se haya gestionado un curso tan importante para nosotros y, especialmente, de que nuestro Centro de Salud Familiar sea quien capacite a los guías locales. Esperamos que esto pueda continuar en el tiempo y que podamos llegar progresivamente a todos nuestros guías”.



Desde la Corporación Municipal, su secretario general, Víctor Mansilla Vidal, señaló que la iniciativa responde a una de las prioridades planteadas por la administración comunal, fortalecer el trabajo directo con las organizaciones y entregar herramientas que tengan una aplicación concreta en la vida cotidiana.



“Estamos haciendo lo que nuestra alcaldesa nos ha planteado, trabajar con la comunidad y entregar herramientas para que nuestros guías de turismo tengan una mejor reacción ante cualquier eventualidad que pueda ocurrirle a nuestros visitantes en la provincia de Última Esperanza”.



La enfermera Carolina Gálvez, parte del equipo encargado de la capacitación, explicó que la malla curricular contempla tanto conocimientos teóricos como ejercicios prácticos, con participación de distintos profesionales de la salud.



“Vamos a realizar un curso de 80 horas de primeros auxilios en zonas remotas, destinado a los guías locales de Natales. Tendremos distintas actividades teóricas y prácticas. Estamos muy contentos de participar con un equipo multidisciplinario del CESFAM y esperamos que los participantes puedan reforzar y llevar estos conocimientos a la práctica”.



El proceso también considera la articulación con Sernatur, con el propósito de que la capacitación pueda ser reconocida y certificada, fortaleciendo el valor de esta formación para los participantes.



Desde la Oficina Local de Turismo se destacó que las conversaciones para concretar el convenio comenzaron a partir de la necesidad planteada por la Asociación Gremial de Guías de contar con una entidad pública que pudiera entregar esta preparación especializada.



De esta manera, la Municipalidad de Natales busca que la iniciativa no quede limitada a una capacitación puntual, sino que pueda proyectarse como una herramienta de formación permanente para el sector, ampliando progresivamente el número de guías capacitados.



La iniciativa constituye, además, una experiencia de colaboración entre el municipio, la Corporación Municipal, los profesionales de la salud y el sector turístico local, poniendo capacidades existentes en la comuna al servicio de una actividad fundamental para Natales y para la experiencia segura de quienes visitan sus principales atractivos naturales.















