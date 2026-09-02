Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

2 de septiembre de 2026

SERNAPESCA JUNTO A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LLEGARON HASTA PUERTO EDÉN PARA ATENDER TRÁMITES

El equipo de Sernapesca realizó atención a pescadores y pescadoras de la zona, respondiendo dudas y consultas, y apoyando trámites para la gestión del cumplimiento normativo, en el marco del programa Caleta Más Cerca.

sernapescacpuertoeden

Luego de navegar 30 horas, personal de diferentes instituciones públicas llegaron hasta una de las localidades más aisladas de la región, Puerto Edén, para realizar un nuevo Gobierno en Terreno.

 
En la actividad participó la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el Centro de Negocios de Sercotec, El Consejo Regional de Magallanes y el Seremi de Bienes Nacionales.

 
El equipo de Sernapesca realizó atención a pescadores y pescadoras de la zona, respondiendo dudas y consultas, y apoyando trámites para la gestión del cumplimiento normativo, en el marco del programa Caleta Más Cerca. Además, visitó el jardín infantil Centollita y la escuela Miguel Montecinos, para hacer entrega de material de difusión de fauna marina, parques y áreas marinas protegidas.

puertoeden

GOBIERNO EN TERRENO LLEGA A PUERTO EDÉN CON AMPLIO DESPLIEGUE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DIÁLOGO DIRECTO CON LA COMUNIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST INICIA AGENDA EN MAGALLANES CON REUNIÓN JUNTO AL GABINETE REGIONAL

Leer Más

El Presidente encabezó un encuentro con autoridades regionales para evaluar los avances de la agenda gubernamental en Magallanes.

El Presidente encabezó un encuentro con autoridades regionales para evaluar los avances de la agenda gubernamental en Magallanes.

gabineteregional
nuestrospodcast
CONVENIO-ESTUDIO-FACTIBILIDAD-TUNEL-ESTRECHO-DE-MAGALLANES-01

INICIARÁN PRIMER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
sernapescacpuertoeden

SERNAPESCA JUNTO A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LLEGARON HASTA PUERTO EDÉN PARA ATENDER TRÁMITES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
VISITA A REGISTRO CIVIL DE P

SEREMI DE JUSTICIA IMPULSA HISTÓRICA VISITA A LA UNIDAD PENAL DE NATALES Y REFUERZA AGENDA EN ÚLTIMA ESPERANZA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
_MG_8779

SAN GREGORIO REALIZÓ LA QUINTA VERSIÓN DEL SEMINARIO “SAN GREGORIO COMO DESTINO TURÍSTICO”

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.