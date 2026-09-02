SERNAPESCA JUNTO A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LLEGARON HASTA PUERTO EDÉN PARA ATENDER TRÁMITES

Luego de navegar 30 horas, personal de diferentes instituciones públicas llegaron hasta una de las localidades más aisladas de la región, Puerto Edén, para realizar un nuevo Gobierno en Terreno.



En la actividad participó la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el Centro de Negocios de Sercotec, El Consejo Regional de Magallanes y el Seremi de Bienes Nacionales.



El equipo de Sernapesca realizó atención a pescadores y pescadoras de la zona, respondiendo dudas y consultas, y apoyando trámites para la gestión del cumplimiento normativo, en el marco del programa Caleta Más Cerca. Además, visitó el jardín infantil Centollita y la escuela Miguel Montecinos, para hacer entrega de material de difusión de fauna marina, parques y áreas marinas protegidas.



