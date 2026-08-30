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30 de agosto de 2026

RÍO VERDE FORTALECE LA ATENCIÓN DE SALUD EN ACTIVIDAD POR EL MES DEL CORAZÓN

​La jornada contempló la ejecución de recursos del FNDR 8%, acceso complementario a prestaciones médicas, entrega de equipamiento para el automonitoreo y talleres dirigidos a pacientes crónicos.

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La Ilustre Municipalidad de Río Verde, encabezada por la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos, junto al gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, participaron en una jornada vinculada al Mes del Corazón, en el marco de la ejecución de recursos del FNDR 8% destinados al apoyo complementario de la salud y al cuidado de la comunidad usuaria de la Posta de Salud Rural.

La actividad reunió a autoridades regionales y comunales, concejales, equipos clínicos, vecinos, residentes e invitados especiales. Durante la jornada se presentó la iniciativa y se desarrollaron talleres de educación y empoderamiento sanitario, dirigidos principalmente a personas usuarias con enfermedades crónicas.

El proyecto busca abordar dificultades asociadas a la atención de salud en el territorio rural, especialmente aquellas relacionadas con la distancia y el acceso oportuno a determinadas prestaciones. Los recursos permitirán facilitar el acceso a exámenes como resonancias, ecografías y radiografías, además de consultas con especialistas en áreas como cardiología, oftalmología y traumatología, entre otras.

La iniciativa también contempla la entrega de equipamiento para el automonitoreo domiciliario de la presión arterial y dispositivos para la medición de glucosa. A esto se sumó la entrega de canastas saludables a pacientes beneficiarios, impulsada por la Municipalidad de Río Verde con aportes de empresas vinculadas al gremio salmonero local, incluyendo salmón cultivado en las aguas interiores del Seno Skyring.

La jornada finalizó con talleres sobre el uso correcto de tensiómetros y glucómetros, el registro de mediciones y el seguimiento domiciliario. Las actividades estuvieron orientadas a entregar herramientas para el control de la salud de los pacientes y reforzar el trabajo preventivo desarrollado en la Posta de Salud Rural de Río Verde.


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