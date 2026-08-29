MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS LLAMA A POSTULAR A MÉDICO VETERINARIO

La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, a través de la Oficina Municipal de Inserción Laboral, abrió una convocatoria dirigida a médicos veterinarios y médicas veterinarias interesados en prestar servicios a honorarios en la comuna.

La iniciativa contempla acciones de atención veterinaria comunitaria y tenencia responsable de mascotas, incluyendo atención clínica de animales de compañía, esterilizaciones, castraciones, identificación mediante microchip, cirugías, atención de urgencias y operativos veterinarios en sectores urbanos y rurales, incluido Puerto Toro.

La convocatoria está dirigida a profesionales titulados de Médico Veterinario, con experiencia en atención clínica de animales menores, esterilizaciones y cirugía, además de conocimientos sobre la Ley N° 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas. También se solicita experiencia en servicios veterinarios municipales y públicos.

El período de prestación de servicios se extenderá desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026. Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae, título profesional y antecedentes que acrediten experiencia y capacitaciones al correo [email protected], indicando en el asunto “Postulación Médico Veterinario(a) – Programa Fomento Productivo 2026”. El plazo vence el viernes 4 de septiembre de 2026.

​

