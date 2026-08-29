29 de agosto de 2026
MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS LLAMA A POSTULAR A MÉDICO VETERINARIO
La convocatoria busca profesionales para prestar servicios a honorarios entre septiembre y diciembre de 2026, con funciones vinculadas a la atención veterinaria comunitaria y la tenencia responsable de mascotas.
La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, a través de la Oficina Municipal de Inserción Laboral, abrió una convocatoria dirigida a médicos veterinarios y médicas veterinarias interesados en prestar servicios a honorarios en la comuna.
La iniciativa contempla acciones de atención veterinaria comunitaria y tenencia responsable de mascotas, incluyendo atención clínica de animales de compañía, esterilizaciones, castraciones, identificación mediante microchip, cirugías, atención de urgencias y operativos veterinarios en sectores urbanos y rurales, incluido Puerto Toro.
La convocatoria está dirigida a profesionales titulados de Médico Veterinario, con experiencia en atención clínica de animales menores, esterilizaciones y cirugía, además de conocimientos sobre la Ley N° 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas. También se solicita experiencia en servicios veterinarios municipales y públicos.
El período de prestación de servicios se extenderá desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026. Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae, título profesional y antecedentes que acrediten experiencia y capacitaciones al correo [email protected], indicando en el asunto “Postulación Médico Veterinario(a) – Programa Fomento Productivo 2026”. El plazo vence el viernes 4 de septiembre de 2026.
CHILE BUSCA QUE ARGENTINA CORRIJA DECRETO QUE DEFINE EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ESPACIO COMPARTIDO
Por segunda vez en pocos meses, un alto mando argentino puso en duda la soberanía chilena en la zona austral. Aunque ambos gobiernos intentan dar por cerrado el episodio, Chile ahora busca que Argentina modifique el decreto que define el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.
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