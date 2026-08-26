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26 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A RETIRAR ENTRADAS PARA LA GALA FOLCLÓRICA

​Serán cinco destacados elencos locales los que darán vida a una colorida jornada gratuita este domingo en el Teatro Municipal José Bohr.

GALA FOLCLÓRICA (4)

La Municipalidad de Punta Arenas, en conjunto con la Fundación Cultural Municipal, invita a la comunidad a ser parte de la Gala Folclórica 2026, espectáculo que reunirá a cinco destacadas agrupaciones locales y que marcará el inicio de las actividades de Fiestas Patrias en la ciudad.

La presentación se realizará este domingo 30 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr, y contará con 105 bailarines en escena, además de una obertura a cargo del Elenco de Danza Educativa de la Fundación Cultural Municipal, en homenaje a Violeta Parra. Durante 75 minutos, el público podrá disfrutar de representaciones de las culturas de la zona norte, zona central, Chiloé, Patagonia y del pueblo mapuche.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la calidad y diversidad de este espectáculo e invitó a las familias a retirar con anticipación sus invitaciones. "Ya viene septiembre con toda fuerza y queremos invitar a una gala folclórica en la que participarán cinco elencos de primer nivel de nuestra ciudad, dando inicio a nuestras celebraciones de Fiestas Patrias. Es una actividad preparada con mucho cariño, donde cada grupo podrá presentar su trabajo en una función dinámica, llena de color, folclor y amor por la patria".

La autoridad comunal agregó que "serán más de cien artistas en escena, en un espectáculo muy bonito y pensado para toda la comunidad. La invitación es para todos y es completamente gratuita. Los esperamos este domingo 30, a partir de las 19:00 horas, en nuestro Teatro Municipal".

En tanto, el coordinador de la Fundación Cultural Municipal, Oscar Carrión, explicó que la gala permitirá recorrer, a través de la danza, distintas expresiones culturales presentes en el país. "Esta Gala Folclórica, que forma parte de la cartelera cultural municipal, pondrá en escena distintas culturas de nuestro país y estará a cargo de cinco elencos. Dedales de Oro, que cumple 40 años de trayectoria, presentará una puesta en escena de la zona central; el Ballet Folclórico Municipal abordará Chiloé; Entre Espuelas y Coirones estará vinculado a la zona norte; Luceros del Confín representará a la Patagonia y Brisa Austral presentará la cultura mapuche. Será una verdadera muestra de la multiculturalidad de nuestro Chile".

Carrión recalcó que el retiro previo de las invitaciones es fundamental para asistir al espectáculo. "Partiremos a las 19:00 horas en punto con una función de una hora y cuarto, por lo que esperamos a todas y todos para disfrutar de esta gran jornada dedicada a nuestras tradiciones".

Las invitaciones podrán retirarse a partir de mañana jueves 27 de agosto, entre las 15:00 y las 17:00 horas en Unimarc sur, y entre las 15:00 y las 19:00 horas en el Teatro Municipal. En tanto, el viernes 28 de agosto, estarán disponibles únicamente en el Teatro Municipal, también entre las 15:00 y las 19:00 horas.

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