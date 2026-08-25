SANTUARIO JESÚS NAZARENO INVITA A LA NOVENA Y PROCESIÓN DE ESTE DOMINGO EN PUNTA ARENAS

​En una nueva edición de Almorzando con Checho, José “Checho” Aguilante conversó con el diácono Eduardo Castillo, encargado del Santuario Jesús Nazareno de Punta Arenas, sobre la novena y la festividad de Jesús Nazareno, una de las expresiones de religiosidad popular más arraigadas entre las familias de tradición chilota en Magallanes.



En una nueva edición de Almorzando con Checho, Sergio Veira conversó con el diácono Eduardo Castillo, encargado del Santuario Jesús Nazareno de Punta Arenas, sobre la novena y la festividad de Jesús Nazareno, una de las expresiones de religiosidad popular más arraigadas entre las familias de tradición chilota en Magallanes.

Durante la entrevista, Castillo explicó que este año la celebración en Punta Arenas coincide con la fecha tradicional de la fiesta de Cahuach, que en Chiloé se realiza cada 30 de agosto, día de Santa Rosa. En Magallanes, en tanto, la festividad se celebra habitualmente el último domingo de agosto, reuniendo a comunidades, familias y devotos que mantienen viva esta tradición en la Patagonia chilena y argentina.

El diácono detalló que la preparación comienza antes de la novena, con la cena de Cabildo, instancia comunitaria donde se organiza la festividad y se define el sello de cada año. Luego se realiza la recolección de ramas para elaborar las guirnaldas que adornan el santuario, una práctica que busca mantener y transmitir saberes tradicionales entre generaciones.

La novena comenzó el viernes anterior y se desarrolla todos los días a las 20:00 horas, culminando el sábado. Según explicó Castillo, este tiempo de oración busca preparar espiritualmente a la comunidad para la gran fiesta del domingo, rescatando la participación laical, los cantos tradicionales, el rezo del rosario, los músicos, los caballeros del Nazareno, patrones y patronas de las imágenes, y el tradicional juego de banderas.

Durante la conversación también se recordó el origen chilote de esta devoción, vinculada a la misión de Chiloé y a la figura de los fiscales, laicos encargados de sostener celebraciones religiosas en comunidades apartadas. En Punta Arenas, esta tradición fue transmitida por familias chilotas que comenzaron celebrando en sus casas, especialmente en el barrio 18 de Septiembre, hasta organizarse posteriormente al alero de la parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Para este domingo, la procesión está convocada a las 14:00 horas frente al Santuario Jesús Nazareno. El recorrido saldrá por Circunvalación, bajará por avenida Allende, continuará por Eusebio Lillo hasta Martínez de Aldunate, retornará hacia el norte hasta Pedro Bórquez y subirá nuevamente hacia Circunvalación para regresar al santuario, donde se celebrará la eucaristía.

Castillo destacó que el cambio de recorrido busca recuperar avenidas más visibles, mostrar esta expresión de fe popular a la comunidad y volver a pasar por la parroquia de Fátima, espacio significativo en la historia local de la devoción al Nazareno.

Finalmente, el diácono invitó a toda la comunidad a participar tanto de la novena como de la procesión, destacando que se trata de una celebración abierta, familiar y profundamente vinculada a la identidad chilota y magallánica.







