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25 de agosto de 2026

II EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES BUSCA APOYAR A DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS RUMBO AL CAMPEONATO NACIONAL FENAUDE

La actividad se desarrollará este domingo 30 de agosto en el gimnasio del Liceo Experimental UMAG.

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Una invitación a toda la comunidad fue realizada para participar en la II Exhibición de Artes Marciales, actividad organizada por la Selección Universitaria de Karate, que tendrá como principal objetivo reunir fondos para financiar su participación en el próximo Campeonato Nacional FENAUDE.

La jornada deportiva se llevará a cabo este domingo 30 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el gimnasio del Liceo Experimental UMAG, donde se espera reunir a familias, estudiantes, deportistas y público interesado en conocer y disfrutar de distintas demostraciones vinculadas a las artes marciales.

La iniciativa busca convertirse además en una instancia de apoyo a los deportistas universitarios, quienes se encuentran preparando su participación en una nueva competencia nacional. Los recursos recaudados durante la actividad serán destinados a colaborar con los gastos asociados a la representación de la selección en el campeonato de FENAUDE.

Desde la organización extendieron la invitación a la comunidad magallánica a ser parte de esta actividad, destacando que la asistencia permitirá disfrutar de una jornada deportiva y, al mismo tiempo, contribuir directamente al objetivo de los representantes universitarios.

El valor de la entrada general será de $3.000, monto que permitirá a los asistentes sumarse a esta iniciativa de apoyo al deporte universitario y al desarrollo de la disciplina del karate en la región.

La II Exhibición de Artes Marciales se realizará este domingo 30 de agosto desde las 18:00 horas en el gimnasio del Liceo Experimental UMAG, convocando a la comunidad a acompañar y respaldar a la Selección Universitaria de Karate en su camino hacia el campeonato nacional FENAUDE.

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