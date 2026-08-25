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25 de agosto de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | ACADÉMICO LLAMA A ABORDAR POR LA VÍA DIPLOMÁTICA DICHOS DE GENERAL ARGENTINO SOBRE MAGALLANES

Tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien incluyó a Magallanes al referirse a la soberanía trasandina, el académico Rodrigo Durán Guzmán calificó sus palabras como “inconvenientes e innecesarias” y llamó a responder con firmeza, pero privilegiando los canales diplomáticos y la relación estratégica entre Chile y Argentina.

Magallanes Chile

​Las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, generaron cuestionamientos en Chile luego de que la autoridad militar mencionara a Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake mientras abordaba materias relacionadas con soberanía y la importancia estratégica del extremo austral.

Los dichos llevaron a parlamentarios de distintos sectores a solicitar una reacción formal de Cancillería y una aclaración por parte de Argentina. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, se reafirmó que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se encuentra sustentada en los tratados suscritos entre ambos países en 1881 y 1984.

Para el académico Rodrigo Durán Guzmán, la controversia debe ser abordada con claridad, pero evitando una escalada que termine afectando las relaciones entre ambos países.

“Son declaraciones inconvenientes e innecesarias, particularmente porque provienen de una alta autoridad militar. Chile debe ser claro en la defensa de su soberanía, pero esa firmeza no requiere estridencia ni transformar una declaración desafortunada en un conflicto entre dos países que han construido una relación estratégica durante décadas”, señaló Durán.

El académico sostuvo que la situación jurídica del Estrecho de Magallanes no constituye una controversia territorial pendiente entre Chile y Argentina.

“La soberanía chilena no depende de interpretaciones circunstanciales. Existe un marco jurídico construido sobre tratados internacionales vigentes y reconocidos por ambos Estados. El Tratado de Límites de 1881 estableció las bases y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 terminó de precisar aspectos fundamentales de la delimitación austral. Estamos frente a materias que ambos países resolvieron mediante el derecho internacional”, afirmó.

Durán agregó que Magallanes trasciende además la dimensión estrictamente jurídica o cartográfica, debido a la histórica presencia institucional, social y territorial de Chile en la zona.

“Magallanes es parte integral de Chile no solo desde el punto de vista jurídico, sino también histórico e institucional. Existe una presencia efectiva y permanente del Estado chileno y comunidades que durante generaciones han construido allí parte fundamental de nuestra identidad austral. No existe una ambigüedad territorial que deba ser reinterpretada”.

Respecto de una eventual nota diplomática, Durán consideró que solicitar formalmente una aclaración a Argentina resulta compatible con la voluntad de preservar las buenas relaciones bilaterales.

“Una nota diplomática no debe entenderse como un acto de hostilidad. La diplomacia existe precisamente para resolver estas situaciones antes de que escalen. Chile puede defender inequívocamente su soberanía y, al mismo tiempo, cuidar una relación con Argentina que es demasiado importante para ambos países”.

Finalmente, el académico enfatizó que la controversia debería ser abordada desde una perspectiva de Estado y no convertirse en una disputa política.

“Chile y Argentina comparten una de las relaciones bilaterales más relevantes de Sudamérica y tienen enormes desafíos comunes en integración, conectividad, energía, seguridad y cooperación antártica. Defender nuestra soberanía y preservar esa relación no son objetivos contradictorios. Por el contrario, una buena relación entre vecinos requiere fronteras claras, respeto por los tratados y responsabilidad en las declaraciones de sus autoridades”.

Para Durán, el episodio constituye finalmente una oportunidad para reafirmar una política exterior basada en la combinación de firmeza y prudencia: “La mejor defensa de la soberanía es aquella que se ejerce con serenidad, respaldo jurídico y vocación diplomática. Magallanes es Chile, y esa certeza debe ser también una base para continuar construyendo una relación madura y respetuosa con Argentina”, concluyó Rodrigo Durán Guzmán.

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