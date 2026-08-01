COLUMNA DE OPINIÓN | EL 31,6: LA NOTA QUE NOS PUSIMOS A NUESTRA PROPIA PROTECCIÓN SOCIAL

​Imagine a alguien que, tras años de trabajar y cotizar, llega a una clínica y descubre

que su cobertura de salud no alcanza para el tratamiento que necesita. O a otra

persona que, a pocos años de jubilar, se entera de que no sabe ni remotamente cuánto

tiene ahorrado en su cuenta individual. No son casos aislados: son, en el fondo, la

explicación cotidiana detrás de una cifra que esta semana volvió a poner el tema sobre

la mesa: 31,6 sobre 100. Esa es la nota que los propios chilenos le pusieron a su sistema

de protección social, según el primer Barómetro de Protección Social, elaborado por

Descifra para el gremio Cajas de Chile.

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El instrumento, presentado en el Museo de Artes Visuales, tiene una particularidad

metodológica: no es solo una encuesta tradicional. Combina un análisis de más de 1,8 millones

de menciones en redes sociales —con una ponderación del 40%— con una encuesta de opinión

ciudadana —ponderada en 60%—. El resultado es un índice que busca capturar, de forma más

completa, cómo se siente la relación entre las personas y las instituciones que deberían

protegerlas: Fonasa, las AFP, el IPS, las cajas de compensación y las isapres. Vale la pena

aclarar, eso sí, que el estudio lo encargó un gremio con intereses directos en el debate —las

propias cajas de compensación—, lo que no invalida el hallazgo, pero sí conviene tenerlo

presente al analizar sus conclusiones.

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UN MALESTAR CRÓNICO E HISTÓRICO

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Lo primero que hay que señalar es que este malestar no es una novedad reciente. Es, más bien,

un fenómeno crónico. Ya en 2016, la Encuesta de Protección Social —el instrumento estatal

más antiguo y robusto en esta materia, con cerca de 16.000 encuestados a nivel nacional—

mostraba que el 67% de las personas tenía una opinión negativa o muy negativa del sistema de

pensiones, frente a apenas un 7% con una visión positiva.

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Dos años antes, en el marco de la Comisión Bravo, otro estudio revelaba que el 84% de los

encuestados declaraba tener poca o ninguna confianza en las AFP, superando en desconfianza

Opinión — Protección Social en Chile 1 / 3 solo al Congreso, las isapres y los partidos políticos. En otras palabras: llevamos más de una década midiendo, con distintos instrumentos y bajo distintos gobiernos, prácticamente el

mismo desencanto. La pregunta que debiera inquietarnos no es si el sistema genera desconfianza —eso ya lo sabíamos—, sino por qué ninguna de las reformas emprendidas en ese tiempo ha logrado mover la aguja.

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“Llevamos más de una década midiendo prácticamente el mismo desencanto. La pregunta crucial es por qué ninguna de las reformas ha logrado traducirse en mayor confianza ciudadana.”

Los datos más recientes ayudan a entender el origen de ese malestar, más allá de la sensación

general. La última versión de la Encuesta de Protección Social mostró que más del 60% de las

personas ocupadas no cotiza regularmente —una cifra que golpea con especial fuerza a las

mujeres y a los trabajadores por cuenta propia—, y que casi la mitad de los afiliados no sabe

cuánto dinero tiene acumulado en su cuenta individual. No es difícil imaginar por qué la

confianza hacia el futuro es tan baja: el nuevo barómetro confirma que dos de cada tres

personas no confían en que el sistema los proteja si enfrentan una emergencia grave.

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LA PARADOJA DEL AVANCE INVISIBLE

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Y aquí aparece la paradoja que resulta ser el verdadero centro de esta historia. Mientras la

percepción ciudadana sigue estancada en el subsuelo, la última reforma previsional ya está en

plena marcha: se tratan y pagan de forma automática nuevos beneficios a más de 1,3 millones

de pensionados, la Pensión Garantizada Universal (PGU) se ha fortalecido para los mayores de

75 años, y el nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional ya administra montos

equivalentes a una porción sustancial del PIB nacional.

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Hay, en otras palabras, avances concretos y verificables. Pero esos avances no se han traducido

—al menos todavía— en una sola décima adicional de confianza. Esa desconexión entre lo que

el sistema efectivamente entrega y lo que la ciudadanía percibe es, quizás, el dato más

importante de todos: no basta con reformar; hay que ser capaz de que la reforma se sienta.

Opinión — Protección Social en Chile 2 / 3

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CERRAR LA BRECHA: EL DESAFÍO PEDAGÓGICO

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¿Qué podría cerrar esa brecha? La evidencia disponible apunta menos a la tramitación de

nuevas leyes que a una sustancial mejora en la comunicación institucional y la pedagogía

social:

Educación financiera y previsional temprana: Estudios de evaluación de impacto (como

los del BID) muestran que programas aplicados desde la etapa escolar logran aumentar de

forma significativa tanto el conocimiento como la confianza de los jóvenes en el sistema.

Información personalizada y cercana: La entrega de información en lenguaje simple,

lejos de la jerga técnica que hoy aleja a las personas, tiene mucho más efecto que cualquier

campaña pública genérica.

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Visibilización de beneficios reales: Que las prestaciones vigentes —el Seguro Social, la

compensación por expectativa de vida para mujeres y el aumento de la PGU— sean

plenamente visibles para los beneficiarios, en vez de quedar sepultadas en la letra chica

administrativa.

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Chile ha discutido de sobremanera, en la última década, sobre el diseño técnico de su sistema

de pensiones: multifondos, tasas de cotización, pilares solidarios y seguros sociales. Ha

discutido mucho menos sobre algo igual de relevante: por qué, haga lo que haga el sistema, la

gente sigue sin creerle. Ese es, precisamente, el debate que tenemos pendiente.

