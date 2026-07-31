CARABINEROS DETIENE A HOMBRE POR MICROTRÁFICO TRAS FISCALIZACIÓN EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Un hombre adulto fue detenido por el delito de microtráfico durante la noche de este jueves 30 de julio, luego de un procedimiento realizado por Carabineros de la 5ª Comisaría de Control de Orden Público en el marco de una ronda extraordinaria desarrollada en el centro de Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, mientras efectuaban labores preventivas, los funcionarios fiscalizaron a un individuo que emanaba un fuerte olor a marihuana. Al ser consultado sobre si portaba sustancias ilícitas, el hombre respondió de manera voluntaria que sí, haciendo entrega de un bolso que mantenía en su poder.

En el interior del bolso, Carabineros encontró 18 bolsas de nylon con una sustancia vegetal, además de un moledor que también contenía restos de la misma sustancia. Posteriormente, personal especializado de la sección O.S.7 realizó la prueba de campo, la que confirmó que se trataba de marihuana.

La droga incautada alcanzó un peso total de 21 gramos con 100 miligramos, mientras que el contenido del moledor registró 1 gramo con 100 miligramos, sumando 22 gramos con 200 miligramos de cannabis.

El detenido fue identificado con las iniciales B.E.C.G., de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales. Por instrucción del Ministerio Público, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención durante la jornada de este viernes 31 de julio.

Desde Carabineros indicaron que este procedimiento se enmarca en los servicios extraordinarios de fiscalización y prevención que se desarrollan en distintos sectores de Punta Arenas con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir la comisión de delitos.

​

