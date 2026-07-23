PDI DETUVO A DOS SUJETOS POR ROBOS CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN OCURRIDOS EN PUNTA ARENAS Y AMBOS QUEDARON EN PRISIÓN PREVENTIVA

Gracias a procesos investigativos desarrollados por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, fue posible esclarecer dos delitos violentos ocurridos en la ciudad y detener a los presuntos autores.



En una de las investigaciones, originada por un robo con violencia registrado la tarde de este lunes, se estableció que el imputado y la víctima, ambos hombres adultos de nacionalidad chilena, se encontraban compartiendo cuando, de manera repentina, el imputado comenzó a agredir a la víctima, le sustrajo un bolso con diversas especies y posteriormente huyó del lugar en dirección desconocida.



A raíz de las diligencias investigativas, detectives lograron ubicar al sujeto en la vía pública, recuperando las especies sustraídas, correspondientes a un bolso, billeteras, una cédula de identidad y tarjetas bancarias, las que mantenía en su poder al momento de la aprehensión.



Paralelamente, en el marco de otra investigación por un delito de robo con intimidación ocurrido en abril de este año, detectives de la BIRO, junto a oficiales de otras unidades, realizaron la tarde de este martes un operativo policial que contempló la entrada y registro de dos domicilios.



El Subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO Punta Arenas, indicó: “Por medio de la investigación se logró establecer que el imputado simuló ser el comprador de una especie ofrecida a través de redes sociales y, al momento de concretar la compraventa, intimidó a la víctima con un arma cortante para sustraerle una de las especies que mantenía a la venta, dándose posteriormente a la fuga”.



Durante el registro de uno de los inmuebles, los detectives incautaron diversas especies de interés criminalístico para la investigación, entre ellas armas cortantes y teléfonos celulares de origen desconocido. Asimismo, encontraron tres pistolas de fantasía con apariencia de armas de fuego y un rifle a postón. Estos antecedentes serán analizados en el marco de la investigación, a fin de determinar si el imputado podría estar vinculado con otros hechos violentos ocurridos en la región.



Ambos detenidos fueron formalizados durante este miércoles y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Uno de ellos, por el delito de robo con violencia y otro por el delito de robo con intimidación.



Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, señaló: “La detención de estos dos imputados demuestra la importancia, el profesionalismo del trabajo investigativo y la coordinación permanente entre la PDI y el Ministerio Público para esclarecer delitos violentos y poner a disposición de la justicia a quienes afectan la seguridad de nuestra comunidad. La prisión preventiva decretada en ambos hechos entrega una señal clara de que estos casos tendrán sanción por su gravedad. Como Seremi de Seguridad Pública seguiremos fortaleciendo el trabajo interinstitucional para prevenir y reducir este tipo de delitos, porque nuestro compromiso es avanzar hacia una región más segura para todos los habitantes”.



