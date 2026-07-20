PULSO CIUDADANO: APROBACIÓN DE KAST CAE A 28,9% Y MARCA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE QUE LLEGÓ A LA MONEDA

La aprobación del presidente José Antonio Kast volvió a retroceder y llegó a 28,9%, según la última encuesta Pulso Ciudadano.

La cifra representa el nivel más bajo registrado por el mandatario desde que asumió en La Moneda. En paralelo, su desaprobación escaló hasta el 56,6%.

De acuerdo con la medición, el sondeo cuenta con un margen de error de 3,1% y un 95% de confianza.

Aprobación presidencial cae bajo el 30%

El resultado confirma una tendencia negativa para el Gobierno, luego de que la aprobación presidencial quedara por debajo del umbral del 30%.

La encuesta muestra una clara baja en el respaldo a la gestión de Kast, mientras que la desaprobación se mantiene sobre el 50%.

El dato instala un nuevo punto de presión para el Ejecutivo, en medio de una agenda marcada por la emergencia climática, la seguridad y las discusiones económicas que se mantienen abiertas en el Congreso.

Entre los temas que más rechazo generan entre los encuestados aparece la delincuencia, con un 46,4%.

Más atrás se ubica el desempleo, que alcanza un 32,7% de las menciones en la medición.

Los resultados reflejan que la seguridad y la situación económica continúan entre los principales focos de preocupación ciudadana, dos áreas que han marcado buena parte del debate político durante los primeros meses de la administración Kast.

Fuente: cnnchile.com

