Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

20 de julio de 2026

PULSO CIUDADANO: APROBACIÓN DE KAST CAE A 28,9% Y MARCA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE QUE LLEGÓ A LA MONEDA

​ En paralelo, su desaprobación escaló hasta el 56,6%.

Kast

La aprobación del presidente José Antonio Kast volvió a retroceder y llegó a 28,9%, según la última encuesta Pulso Ciudadano.

La cifra representa el nivel más bajo registrado por el mandatario desde que asumió en La Moneda. En paralelo, su desaprobación escaló hasta el 56,6%.

De acuerdo con la medición, el sondeo cuenta con un margen de error de 3,1% y un 95% de confianza.

Aprobación presidencial cae bajo el 30%

El resultado confirma una tendencia negativa para el Gobierno, luego de que la aprobación presidencial quedara por debajo del umbral del 30%.

La encuesta muestra una clara baja en el respaldo a la gestión de Kast, mientras que la desaprobación se mantiene sobre el 50%.

El dato instala un nuevo punto de presión para el Ejecutivo, en medio de una agenda marcada por la emergencia climática, la seguridad y las discusiones económicas que se mantienen abiertas en el Congreso.

Entre los temas que más rechazo generan entre los encuestados aparece la delincuencia, con un 46,4%.

Más atrás se ubica el desempleo, que alcanza un 32,7% de las menciones en la medición.

Los resultados reflejan que la seguridad y la situación económica continúan entre los principales focos de preocupación ciudadana, dos áreas que han marcado buena parte del debate político durante los primeros meses de la administración Kast.

Fuente: cnnchile.com

Kast

ENCUESTA CRITERIA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST SUBE A 37% Y REGISTRA SU PRIMER ALZA EN CINCO SEMANAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS CONFIRMA 7 AÑOS DE PRESIDIO POR FEMICIDIO TENTADO

Leer Más

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

FOTO CORTE PUQ NIEVE
nuestrospodcast
cuentapublicamagallanes

CUENTA PÚBLICA 2025-2026: CUIDADOS, SALUD, VIVIENDA Y FOMENTO PRODUCTIVO MARCAN RESUMEN DEL TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
Kast

PULSO CIUDADANO: APROBACIÓN DE KAST CAE A 28,9% Y MARCA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE QUE LLEGÓ A LA MONEDA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
carabinerosfindelmundo

CARABINEROS REFUERZA RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO EN MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
dirección-del-trabajo-05082020

DIRECCIÓN DEL TRABAJO REFUERZA FISCALIZACIONES POR EMERGENCIA CLIMÁTICA Y RECUERDA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER LABORES ANTE RIESGOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250