TALLERES INFANTILES DE INVIERNO CULMINAN CON MASIVA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS

Con una ceremonia que reunió a niños, niñas, adolescentes, familias, monitores y autoridades en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, la Municipalidad de Punta Arenas dio por finalizados los Talleres Infantiles de Invierno 2026, iniciativa impulsada por la Unidad de Infancia y Juventud que, durante dos semanas, ofreció 26 talleres gratuitos para 505 participantes de entre 3 y 18 años. El programa se desarrolló en cuatro espacios de la ciudad: la Biblioteca Municipal N°114, el Teatro Municipal José Bohr, el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y el gimnasio de Edelmag, entregando una alternativa socioeducativa segura y de calidad para las familias durante las vacaciones de invierno.

Durante la ceremonia de cierre, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha experimentado esta iniciativa y el impacto que ha tenido entre las familias de la comuna. "Fueron dos semanas de actividades que coincidieron con las vacaciones de invierno y que reunieron a 505 niños, niñas y adolescentes, entre los 3 y los 18 años, en 26 talleres desarrollados en cuatro espacios de la ciudad. Vimos cómo disfrutaron aprendiendo manualidades, danza, deporte y muchas otras disciplinas, y eso nos demuestra que esta apuesta fue un éxito. Comenzamos el año pasado con una experiencia piloto, luego crecimos durante el verano y hoy ya hemos más que duplicado los cupos. El desafío ahora es seguir aumentando esta oferta, porque sabemos el impacto positivo que tiene en las familias".

El jefe comunal agregó que estas iniciativas permiten ofrecer espacios seguros de aprendizaje y convivencia durante el receso escolar. "Lo que buscamos es que los niños aprovechen sus vacaciones aprendiendo cosas nuevas, compartiendo con otros de su edad y desarrollándose en un ambiente seguro. Es importante que puedan socializar, hacer nuevos amigos y desconectarse por un momento de las pantallas. Además, estos talleres entregan una alternativa concreta para muchas familias que trabajan y necesitan un lugar confiable donde sus hijos puedan permanecer durante las vacaciones. Todo esto forma parte del amplio trabajo que realiza la Municipalidad durante el año, con cerca de cinco mil vecinos participando en talleres permanentes de deporte, cultura, infancia, juventud, personas mayores, discapacidad y escuelas municipales, siempre de manera gratuita y con un alto estándar de calidad".

La instructora de Pilates y Movimiento para Niños, Paulina Porcio, valoró el entusiasmo demostrado por los participantes durante el desarrollo de los talleres. "Fue una experiencia maravillosa. En el grupo de los más pequeños participaron 18 niños y también tuvimos una excelente convocatoria de adolescentes, algo que muchas veces cuesta conseguir. Eso demuestra que este tipo de actividades responde a los intereses de los jóvenes. Se genera una energía muy bonita entre los participantes y una experiencia muy enriquecedora para las familias. Ojalá más niños y adolescentes se animen a participar en las próximas versiones".

Por su parte, la profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, Priscila Bravo, destacó la alta convocatoria y las innovaciones incorporadas este año. "Tuvimos una convocatoria muy exitosa, con más de 500 cupos distribuidos en 26 talleres y el trabajo de 18 monitores. El cierre reunió a familias completas, con padres, madres, abuelos y acompañantes que quisieron compartir este importante momento con los niños. Estos talleres responden a una necesidad concreta de muchas familias durante las vacaciones y combinan actividades recreativas, lúdicas y socioeducativas. Además, este año incorporamos por primera vez talleres especialmente dirigidos a niños de entre 3 y 5 años, una experiencia piloto que tuvo una excelente recepción y que incluso dejó listas de espera, por lo que seguiremos fortaleciendo esta oferta en futuras versiones".