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15 de julio de 2026

PROCHILE MAGALLANES DESTACA A SURPAY, STARTUP CHILENA QUE REVOLUCIONA LOS PAGOS TRANSFRONTERIZOS

​La empresa de Punta Arenas dio un paso clave en su proceso de internacionalización, al quedar habilitada formalmente para exportar sus servicios tecnológicos.

Luis Alvarado

Surpay, la startup magallánica que desarrolló una plataforma de pagos transfronterizos, alcanzó un hito relevante para el ecosistema emprendedor regional: ya está habilitada formalmente para exportar sus servicios tecnológicos, un paso que valida su modelo de negocio como una solución exportable a otros mercados. 

Según explicó su fundador, Luis Alvarado Vidal, se trata de un modelo de punto de venta multidivisa validado para exportación, que permite procesar simultáneamente pagos nacionales y extranjeros. La solución nació de una necesidad muy concreta de la región: la fuerte integración fronteriza entre Magallanes y Argentina, donde miles de personas se desplazan periódicamente a ambos lados de la frontera para visitar a familiares, hacer turismo o realizar compras. 

Considerando esta realidad, Surpay permite a compradores extranjeros pagar en comercios chilenos usando los medios de pago habituales de sus países, eliminando las barreras que suelen dificultar las ventas del comercio local. 

El emprendimiento surgió de la experiencia internacional de su fundador, quien anteriormente lideró una empresa de digitalización robótica y participó en misiones comerciales apoyadas por ProChile en distintos países de Sudamérica. Durante esos viajes detectó que, pese al intenso intercambio comercial en las zonas limítrofes, persistían importantes dificultades para concretar pagos entre clientes y comercios de distintos países. 

A partir de ese diagnóstico, Surpay desarrolló un sistema que integra más de 40 bancos argentinos, además de billeteras digitales como Mercado Pago, permitiendo que los clientes paguen mediante códigos QR o sus plataformas habituales. Así, los comercios chilenos reciben el monto íntegro de sus ventas, mientras los compradores acceden a una experiencia de pago similar a la de su país de origen. 

Inicialmente, la solución está orientada a facilitar las compras de ciudadanos argentinos que visitan Magallanes y su Zona Franca, un importante polo comercial para consumidores de la Patagonia argentina. Sin embargo, la empresa ya proyecta extender este modelo hacia otras zonas fronterizas del país, incluyendo las regiones del norte, donde existe un intenso flujo comercial con Perú y Bolivia. 

En su proceso de internacionalización, Surpay trabaja junto a ProChile para abrir nuevos mercados. La directora regional, Alejandra Covacevich, señaló que se han desarrollado reuniones con la empresa "para planificar acciones de prospección comercial en Paraguay y en Brasil, donde su plataforma ya contempla la integración del sistema de pagos Pix". Asimismo, Surpay fue invitada a participar en una feria fintech en Colombia, instancia que permitirá ampliar redes de contacto y conocer nuevas oportunidades de negocio. 

El fundador destacó que el respaldo de ProChile "será clave para acelerar su expansión regional", especialmente en mercados donde el uso de billeteras digitales ya forma parte de la vida cotidiana de millones de consumidores, como ocurre en Brasil y Colombia. Según indicó, esa experiencia permitirá "perfeccionar la solución y adaptarla a distintos escenarios comerciales de América Latina".

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