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13 de julio de 2026

SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENAP MAGALLANES VALORA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PERO PIDE CLARIDAD SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN

Buenos días región

sindicatotrabajadoresenap

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta del Sindicato de Trabajadores de ENAP, Graciela Vázquez Cruces, abordó diversos temas relacionados con la realidad de la Empresa Nacional del Petróleo, desde los recientes accidentes operacionales ocurridos en Magallanes hasta la situación financiera de la estatal, su proyección estratégica y el impacto de la modernización de sus operaciones.

Uno de los primeros temas abordados fue el escenario que vive la empresa tras los accidentes registrados en Posesión, a fines de 2025, y recientemente en Cullen. Al respecto, la dirigenta reconoció que existe preocupación al interior de la organización.

"Creo que igual está un poco tensionado el tema operacional. Yo creo que no ha sido sorpresa que hayamos tenido dos accidentes con tan poco tiempo", afirmó.

Vázquez señaló que este tipo de situaciones obliga a revisar los procedimientos internos y fortalecer la prevención.

"Es imposible no mantener igual alertas sobre cómo estamos gestionando los riesgos, cómo estamos planificando las tareas y las operaciones en terreno, pero también nos permite justamente diseñar las mejores medidas que se puedan implementar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y crecer de estas experiencias también", sostuvo.

Respecto del accidente ocurrido en Cullen, indicó que las investigaciones siguen en desarrollo, por lo que evitó referirse a antecedentes específicos. Sin embargo, enfatizó que el sindicato espera que las conclusiones permitan corregir las falencias detectadas.

"Lo importante de esto es que se puedan establecer bien cuáles fueron las causas que gatillaron el accidente. Nosotros igual siempre nos preocupamos de que exista un debido proceso para todos los trabajadores involucrados y es de esperar que las medidas que se detecten puedan ser corregidas y que las medidas que se implementen puedan ser las efectivas realmente como lección aprendida", expresó.

La presidenta del sindicato confirmó además que este martes sostendrán una reunión con el presidente del directorio de ENAP, Christian Muga, y con el gerente general, Julio Friedmann, instancia donde esperan abordar distintos temas relacionados con la operación de la empresa.

Durante la entrevista también fue consultada por el debate generado en torno al precio de los combustibles y las críticas dirigidas a ENAP. Sobre este punto, Vázquez explicó que el precio de los combustibles responde a factores internacionales y que la empresa no determina por sí sola los valores que pagan los consumidores.

"Nosotros importamos la mayoría del crudo que procesamos y por lo tanto igual dependemos de valores internacionales. Si bien se refina nacionalmente, también el precio se calcula con una referencia internacional", explicó.

Asimismo, recordó que existen otros componentes que inciden en el valor final de los combustibles.

"ENAP vende mayoristamente a distribuidores y luego viene lo que es impuesto, el Mepco, transporte, margen de distribución y margen de estación de servicio", indicó.

En ese contexto, sostuvo que el debate debe centrarse en la política pública de fijación de precios.

"La pregunta aquí debiera ser por qué Chile, en su política de precios, mantiene indexada a los valores internacionales, aun cuando hay refinación a nivel nacional, y eso obedece más bien a políticas y decisiones que también son de Gobierno", señaló.

Otro de los puntos abordados fue la preocupación del sindicato frente a discursos que, a su juicio, podrían debilitar la imagen de la empresa estatal o abrir espacio a eventuales procesos de privatización.

"Sí, nos preocupa que de repente se pueda establecer un discurso de crisis... A eso se suma el retiro de los recursos y la constante retórica de decir que hay que achicar el rol del Estado", afirmó.

No obstante, destacó que la situación financiera de ENAP presenta indicadores positivos y recordó la reciente evaluación realizada por la clasificadora internacional Fitch Ratings.

"ENAP no está en quiebra, ENAP no es inviable", sostuvo enfáticamente.

Añadió que "hemos tenido buenos resultados, hemos reducido nuestra deuda y creo que eso es bastante bueno, tenemos capacidades técnicas y capacidades operativas que son bastante importantes también".

En materia de desarrollo, Vázquez valoró el anuncio del primer proyecto de perforación horizontal que ejecutará ENAP en Magallanes, calificándolo como un avance tecnológico para la empresa. Sin embargo, manifestó inquietud respecto de cómo esta modernización impactará en la planificación operacional y en el trabajo de los equipos.

"Nos preocupa saber cuál va a ser la estrategia operacional para Magallanes... qué significaría la incorporación de este nuevo equipo. Son consultas que nosotros hemos hecho a la empresa para que nos proporcione cuál va a ser el programa de trabajo y de capacitación para los trabajadores", indicó.

Finalmente, la dirigenta destacó el papel histórico y estratégico que ENAP ha desempeñado en el desarrollo de Magallanes, enfatizando que su aporte trasciende la producción de hidrocarburos.

"Nosotros hacemos soberanía energética con ENAP. ENAP es la presencia del Estado mismo en esta región", afirmó.

Agregó que la empresa representa empleo, conocimiento técnico, desarrollo de proveedores y oportunidades de capacitación para la comunidad, elementos que —a su juicio— deben seguir fortaleciéndose junto con los nuevos proyectos de inversión y modernización que impulsa la estatal.



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