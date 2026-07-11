REVISTA MAGALLANIA LOGRA SU MEJOR POSICIÓN EN RANKING INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

La revista Magallania, editada por el Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes (UMAG), obtuvo los mejores resultados de su historia en la evaluación 2025 del Journal Citation Reports (JCR), uno de los principales sistemas internacionales que mide el desempeño de las revistas científicas.

Entre los resultados, la publicación avanzó desde el cuarto al segundo cuartil en la categoría de Antropología, mejorando su ubicación dentro de las revistas evaluadas en esa disciplina. Además, alcanzó un récord de 420 citas durante el período, de las cuales 367 provinieron de investigadores de otras instituciones.

El editor general de Magallania, Víctor Sierpe González, explicó que el avance responde al crecimiento sostenido de distintos indicadores de la revista. En esa línea, destacó el aumento de las citaciones, la mayor visibilidad de los artículos publicados y el reconocimiento que han obtenido los trabajos difundidos por la publicación.

Desde 2021, Magallania publica sus artículos bajo un sistema de flujo continuo, lo que permite difundir cada investigación una vez finalizado su proceso editorial. La revista también mantiene un modelo de acceso abierto, por lo que tanto la publicación de los trabajos como su consulta son gratuitas.

Fundada en 1970 en el Instituto de la Patagonia, Magallania publica investigaciones sobre Patagonia, Tierra del Fuego, la Antártica y el océano Pacífico suroriental, convirtiéndose en una plataforma para investigadores de Chile y Argentina.