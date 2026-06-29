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29 de junio de 2026

COMENZÓ EL IV RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y PARATENIS DE MESA EN PUNTA ARENAS

​Cerca de 80 deportistas participaron en la primera fecha del campeonato organizado por la Fundación Municipal de Deportes, que contempla competencias convencionales y paralímpicas durante todo el año.

TN 3

Con la participación de cerca de 80 deportistas, este sábado se disputó la primera fecha del IV Ranking Municipal de Tenis de Mesa y III Ranking Municipal de Tenis de Mesa Paralímpico en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes. La competencia, organizada por la Fundación Municipal de Deportes, contempla cuatro jornadas durante la temporada y busca seguir impulsando el desarrollo de esta disciplina en Punta Arenas.

El alcalde Claudio Radonich destacó la continuidad del torneo, señalando que se trata del cuarto año consecutivo en que se realiza el ranking para todo competidor y del tercer campeonato paralímpico. Además, valoró el respaldo de las familias, el apoyo de la Escuela Hernando de Magallanes por facilitar el recinto y la colaboración de estudiantes del Instituto Santo Tomás en el desarrollo de la actividad.

Por su parte, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, recordó que el campeonato comenzó en 2023 con alrededor de 20 deportistas y que en 2025 alcanzó un récord de 120 inscritos durante la temporada. Para este año, la organización espera reunir entre 140 y 150 participantes, respaldada por el crecimiento de los clubes, la realización de nuevas competencias y los intercambios deportivos con equipos argentinos.

El campeonato contempla las categorías Sub 9, Sub 11, Sub 14, Sub 17 y Todo Competidor, tanto en damas como en varones, además de categorías paralímpicas de iniciación, intermedio, avanzado y silla de ruedas. Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse de manera presencial el mismo día de cada competencia. Las próximas fechas se desarrollarán el 26 de julio, 30 de agosto y 27 de septiembre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes.


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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA LA CUARTA VERSIÓN DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y LA TERCERA EDICIÓN PARALÍMPICA

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