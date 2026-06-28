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28 de junio de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA DESTACÓ DESARROLLO SIN INCIDENTES DEL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO 2026

​La Capitanía de Puerto de Punta Arenas desplegó un operativo especial de seguridad para resguardar a los más de 7.000 participantes inscritos en la tradicional actividad de las Invernadas.

Dispositivo de Policía Marítima en el Marco del Chapuzón del Estrecho

La Capitanía de Puerto de Punta Arenas informó que el Chapuzón del Estrecho 2026 se desarrolló sin incidentes, tras el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad durante la tradicional actividad realizada este sábado. Más de 7.000 personas inscritas participaron en el evento, que cada año reúne a residentes y visitantes en las aguas del Estrecho de Magallanes.

El operativo contempló la participación de la Lancha de Policía Marítima LPM 4407, dos botes de goma con nadadores de rescate del Grupo Aeronaval Sur y patrullas de la Policía Marítima desplegadas tanto en el borde costero como en el sector marítimo destinado al desarrollo de la actividad. El dispositivo permitió monitorear permanentemente las áreas de seguridad establecidas para los participantes.

El capitán de Puerto de Punta Arenas, capitán de fragata litoral Fernando Díez, destacó que la jornada transcurrió con normalidad y valoró el comportamiento de los asistentes. La autoridad resaltó el respeto por las medidas preventivas, entre ellas la prohibición del consumo de alcohol y cigarrillos en el sector de playa, además de la coordinación permanente entre las unidades marítimas desplegadas.

Con el término de la actividad, la Autoridad Marítima reafirmó su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y la seguridad de quienes participan en eventos masivos desarrollados en el borde costero de la Región de Magallanes.


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MÁS DE 7.500 PERSONAS DESAFIARON EL FRÍO EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO

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