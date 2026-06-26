COMENZÓ LA ENTREGA DE KITS PARA EL CHAPUZÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

Ni la lluvia detuvo a los fanáticos que, desde la mañana de este jueves, comenzaron a retirar el kit oficial del Chapuzón del Estrecho de Magallanes 2026, tradicional actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas junto a la Fundación de Cultura de Punta Arenas, que este año ya registra cerca de 7.000 personas inscritas.





La entrega comenzó en la Costanera del Estrecho, sector letras "Punta Arenas", donde los participantes retiraron la polera, el morral y la pulsera que conforman el kit oficial del evento, gracias al apoyo de Blumar y Cervecería Austral.

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"Estamos con un día muy de invierno, con temperatura baja, pero justamente estamos disfrutando de este invierno y ya comenzamos hoy, tal como lo habíamos adelantado", indicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. La autoridad agregó que "vamos a estar hoy jueves y mañana viernes, de 10:00 a 17:00 horas, en este mismo lugar, y el sábado de 10:00 a 14:00 horas para que las personas retiren sus kits. Algo también importante es el ambiente que hay, con mucho orden".

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Asimismo, Radonich valoró el aporte de las empresas colaboradoras que hacen posible el desarrollo de la actividad. "Contamos con Blumar, que nos está colaborando hace muchos años con este chapuzón, y también con Cervecería Austral. Es algo muy nuestro, muy de Magallanes y que, por cierto, se ha convertido en una verdadera fiesta nacional", afirmó.

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Desde Blumar, el gerente regional de Salmones Blumar, Pablo Solís, señaló que como empresa están felices de participar una vez más en el Chapuzón del Estrecho. "Este año nuevamente estamos presentes con 8.000 poleras para el evento, lo que nos permite vincularnos con la comunidad y hacernos presentes en una actividad que hoy ya es un patrimonio de la región", destacó.

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En tanto, Cervecería Austral informó que van a estar acompañando la entrega de kits con una edición especial conmemorativa de su tradicional Austral Lager, diseñada especialmente para las actividades de las Invernadas. "Somos una empresa puramente magallánica. Estamos un año más adhiriéndonos tanto al Chapuzón como a las demás actividades de las Invernadas, y eso nos tiene una vez más muy entusiasmados", señaló Felipe Covarrubias, gerente general de Cervecería Austral.

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Para resguardar la seguridad de los asistentes, la organización dispondrá de cuatro ambulancias, un carro de Bomberos, apoyo de la Armada de Chile a través de la Policía Marítima, botes Zodiac, buzos tácticos, seis salvavidas y personal de seguridad. Además, el Ejército apoyará con carpas para el cambio de ropa y una cocina de campaña que permitirá entregar chocolate caliente a los participantes.

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Finalmente, desde el municipio recordaron que el Chapuzón del Estrecho se realizará este sábado 27 de junio en la Costanera del Estrecho. El ingreso al perímetro comenzará a las 14:30 horas y el lanzamiento está programado para las 15:30 horas, tras la interpretación del Himno Nacional.