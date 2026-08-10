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10 de agosto de 2026

ALCALDE FERNÁNDEZ PIDE RECONOCER A CABO DE HORNOS COMO TERRITORIO INSULAR ANTE COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS

​El jefe comunal expuso en la Cámara de Diputadas y Diputados las dificultades de conectividad, salud, vivienda y transporte que enfrenta la Provincia Antártica. Presidente de la comisión comprometió gestiones para abordar las principales brechas.

Foto alcalde presentación

​ Un reconocimiento especial para la Provincia Antártica Chilena como territorio insular solicitó el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, durante su exposición ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados.

 
El jefe comunal planteó que la realidad geográfica de Puerto Williams y el resto de la comuna requiere una respuesta diferenciada por parte del Estado, especialmente en materias de conectividad, salud, educación, vivienda e inversión pública.

 
Uno de los principales puntos abordados fue la conectividad. Actualmente, el traslado marítimo desde Punta Arenas supera las 30 horas, con una frecuencia semanal, mientras que la alternativa aérea tiene capacidad limitada.
“Son 30 horas de viaje en barcaza desde Punta Arenas con frecuencia semanal, o vuelo de una hora con capacidad reducida”, señaló Fernández, enfatizando que esta condición permite dimensionar las dificultades que enfrentan diariamente los habitantes de la comuna.

 
El alcalde sostuvo que Chile ya cuenta con un precedente jurídico para reconocer territorios sometidos a condiciones especiales de aislamiento y posición estratégica, haciendo referencia al artículo 126 bis de la Constitución, que establece un régimen especial para Isla de Pascua y Juan Fernández.

 
“Chile tiene calidad jurídica, como lo establece el artículo 126 B de la Constitución y que crea los territorios especiales por aislamiento geográfico, posición estratégica. Isla de Pascua y Juan Fernández son los dos que están estipulados”, afirmó.

 
Fernández planteó que un reconocimiento de estas características permitiría avanzar en soluciones especiales para salud, transporte y educación, además de considerar los mayores costos de construcción e inversión que implica vivir en una zona insular.

 
En materia sanitaria, propuso garantizar evacuaciones aeromédicas, fortalecer la capacidad resolutiva local y establecer incentivos para retener profesionales en Puerto Williams. También solicitó estándares garantizados de conectividad aérea y marítima para los residentes.

 
El presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, diputado Jorge Díaz, valoró los planteamientos y anunció gestiones vinculadas a las principales demandas expuestas.

 
“Respecto a la comuna de Cabo de Hornos, para ser reconocida la provincia Antártica como territorio insular”, señaló Díaz.

 
El parlamentario además planteó solicitar oficios para asegurar el traslado aéreo por razones de salud, establecer criterios especiales para la construcción de viviendas sociales y explorar junto a ENAP una eventual conexión de gas hacia Isla Navarino.

 
La municipalidad también propuso encargar a ENAP un estudio de factibilidad para analizar un eventual gasoducto por el corredor de la senda Vicuña-Yendegaia.

 
La presentación del alcalde concluyó con un llamado a cambiar la mirada del Estado hacia el extremo austral. La propuesta es “gobernar la insularidad” y no continuar administrándola como una carencia, entendiendo que garantizar condiciones dignas de vida en Cabo de Hornos también constituye una forma concreta de fortalecer la soberanía chilena en el extremo austral.

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