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9 de agosto de 2026

TORRES DEL PAINE DESTACA EN EXITOSO PROGRAMA DE VIAJES AUSTRALIANO “TRAVEL GUIDES”

El episodio mostró distintos atractivos de Chile y registró más de 1,7 millones de televidentes en Australia, además de 600 mil en Nueva Zelanda y más de dos millones de reproducciones en streaming.

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Chile fue protagonista de un nuevo capítulo de “Travel Guides”, programa de viajes de la televisión australiana, estrenado el pasado 22 de junio. Durante una semana de grabación, 13 viajeros australianos recorrieron distintos destinos del país, entre ellos Torres del Paine, Santiago y Valparaíso.

En la Región de Magallanes, el Hotel Las Torres fue utilizado como base para el recorrido por el Parque Nacional Torres del Paine. Durante su estadía, los participantes realizaron actividades como cabalgatas por el Cañón del Ascencio, navegación frente al Glaciar Grey y una jornada junto a los baqueanos de Las Torres Patagonia.

El recorrido también incluyó experiencias vinculadas con la gastronomía y el vino chileno en Santiago y Valparaíso. La visita fue coordinada por Las Torres Patagonia, ProChile y Film Commission Chile, con el apoyo de Sernatur y representantes del sector privado.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el episodio alcanzó más de 1,7 millones de televidentes en Australia, más de 600 mil en Nueva Zelanda y superó los dos millones de reproducciones en plataformas de streaming. La producción mostró parte de la oferta turística de Chile y tuvo entre sus principales escenarios al Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos visitados por los viajeros australianos.

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