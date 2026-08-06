"NOSOTROS NO ESTAMOS HABLANDO DE ANOMALÍA": JAIME CÁRDENAS DE UTRAMAG RESPONDE A SEREMI DE ECONOMÍA SOBRE DESABASTECIMIENTO EN MAGALLANES

El presidente de Utramag, Jaime Cárdenas, advirtió que las prolongadas esperas de camiones en los pasos fronterizos durante las últimas semanas han generado un desabastecimiento parcial de algunos productos en Magallanes y reiteró el llamado a fortalecer la coordinación entre el gremio transportista y las autoridades para anticipar este tipo de contingencias.

Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el dirigente explicó que las complejas condiciones climáticas y el cierre de otros complejos fronterizos provocaron una importante congestión en el paso Cardenal Samoré, principal vía utilizada para abastecer Magallanes.

"Estas últimas cuatro semanas ha sido un poco complicado desde el punto de vista de las rutas. Hemos tenido muchos problemas, sobre todo en el paso Cardenal Samoré. Han habido frentes de mal tiempo que se han extendido durante prácticamente un mes y eso conlleva que las coordinaciones de los pasos fronterizos tomen decisiones. Los colegas han estado hasta tres días en una fila de dos o tres kilómetros sin tener acceso a duchas, sin tener acceso a baño, convidándose muchas veces comida para poder aguantar esos días mientras se cruza el paso fronterizo", relató.

Según explicó, el cierre de los pasos Libertadores y Pino Hachado obligó a concentrar un alto flujo de camiones en Samoré, donde en reiteradas ocasiones se autorizó únicamente el tránsito de buses y vehículos menores, retrasando aún más el paso del transporte de carga.

Cárdenas señaló que la asociación comenzó a alertar hace semanas sobre las consecuencias que esta situación podía provocar en la región.

"Se pudo ver estos últimos días que varias personas subieron videos y fotos de supermercados donde las góndolas estaban vacías. Ese tema lo venimos levantando hace prácticamente tres semanas nosotros como asociación, dando aviso de que se venía un posible desabastecimiento de algunos productos", afirmó.

El dirigente sostuvo que la principal preocupación del gremio es evitar que este tipo de episodios se transformen en crisis, insistiendo en que la planificación debe reemplazar la reacción.

"Cuando nació Utramag, nosotros nacimos porque necesitábamos ser escuchados. Necesitábamos que las autoridades y la población magallánica supieran lo que cuesta abastecer Magallanes. Pero nos hemos vuelto un país reactivo, nos hemos vuelto expertos en apagar incendios y esa no es la idea. La idea es que seamos preventivos y ese es el norte que tiene nuestra asociación. Nosotros queremos ser preventivos, sobre todo con el tema de Magallanes, que somos una región aislada", expresó.

Respecto a la situación del abastecimiento, aclaró que no existe una crisis generalizada, aunque sí reconoció que hubo afectaciones en determinados productos.

"Esto que está pasando ahora ha sido un pequeño desabastecimiento. Estamos en la línea, ahí en el margen. Los camiones han estado hasta cuatro días detenidos en la frontera de Samoré y tenemos que tener en cuenta que cuando se acaba una mercadería en Magallanes, para que vuelva a llegar a la región es un promedio de entre cinco a siete días mientras el frutero compra su mercadería, la cargan en Santiago y viaja hacia la región", explicó.

En esa línea, cuestionó las declaraciones emitidas por la Seremi de Economía respecto a que no existía desabastecimiento y aseguró que el gremio había informado oportunamente la situación a la Seremi de Transportes.

"Nos hubiese gustado que el seremi de Economía hubiese tomado contacto con Utramag o con la asociación o algún otro sindicato para conocer la realidad del transporte, de los problemas de estar varados en algunos pasos fronterizos. Tú debes preguntar primero, debes interiorizarte en el tema y tal vez con la gente que está en ruta. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todas las autoridades y tenemos información de primera fuente", manifestó.

El presidente de Utramag añadió que la asociación mantiene un monitoreo permanente de las rutas nacionales e internacionales, información que, afirmó, podría ser utilizada para minimizar los impactos sobre el abastecimiento regional.

"Tenemos nosotros información fresca todos los días durante todo el día. Somos los primeros en saber esto y es por eso que hemos sido súper insistentes en tener contacto directo con las autoridades para poder ir evitando y previniendo algún tipo de acontecimiento que entorpezca el abastecimiento normal a la región de Magallanes. Nuestro anhelo siempre va a ser ese: tener contacto directo con las autoridades y poder trabajar afiatados y en equipo", indicó.

Durante la entrevista también abordó el avance del proyecto de conectividad denominado "Chile por Chile", destacando los trabajos que se desarrollan en la Carretera Austral y en distintos puentes de la Región de Aysén.

"Esto está avanzando a pasos agigantados y esa es nuestra meta desde el año 2021. Nuestra meta es andar por nuestro país. Se logró una meta histórica desde Magallanes, que es unir nuestro país, pero no hay que echarse los laureles. Este es un primer paso nomás. Ahora hay que insistir de buena manera ante las autoridades para que este compromiso se logre de aquí al 2030, que es la meta que se puso esta administración", señaló.

Finalmente, Cárdenas también manifestó preocupación por el aumento del precio de los combustibles, indicando que afecta especialmente a las pequeñas empresas de transporte, aunque precisó que el gremio continuará monitoreando la evolución del escenario junto a la Federación Centro Sur de Transportistas.

Antes de concluir la conversación, envió un mensaje de reconocimiento a los conductores que recorren diariamente las rutas patagónicas.

"Un saludo a todos mis colegas conductores patagónicos que vienen en las rutas en este momento, que se cuiden harto porque ha estado muy complicado el tema de las rutas. Agradecerles por la labor que hacen día a día y el sacrificio que ponen para poder abastecer esta linda región", concluyó.





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