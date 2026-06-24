UTRAMAG INSISTE EN MEJORAR LA CONECTIVIDAD NACIONAL Y PIDE PROTOCOLOS PARA EVITAR LARGAS ESPERAS EN SAMORÉ

Los avances en la conectividad terrestre por territorio nacional y las dificultades que enfrentan los transportistas en el paso Cardenal Samoré marcaron la conversación sostenida este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes (Utramag), Jaime Cárdenas, y el tesorero de la organización, Marcelo Núñez.

Durante la entrevista, los dirigentes valoraron los trabajos que se desarrollan en la Carretera Austral y reafirmaron el impulso que mantienen para consolidar la denominada ruta “Chile por Chile”, alternativa que permitiría conectar Magallanes con el resto del país sin depender del tránsito por Argentina.

“Al día de hoy se está trabajando full time. Hemos tenido la suerte de pasar por ahí este último mes y ya estamos viajando algunos camiones. Pudimos constatar que están trabajando desde Cerro Castillo hasta Cochrane, están dinamitando parte de los cerros donde está el roquerío. Hay mucha maquinaria y eso es bueno”, afirmó Jaime Cárdenas.

El dirigente explicó que la insistencia de los transportistas ha sido clave para que el proyecto siga avanzando. “Nos dimos cuenta en todo este tiempo que el ser insistente ha dado su resultado, porque no basta solamente con hablar. La idea es seguir presionando de buena manera”, sostuvo.

Por su parte, Marcelo Núñez señaló que la propuesta ha comenzado a despertar interés entre otros transportistas. “Nos hemos encontrado con algunas sorpresas, como por ejemplo colegas que decían ‘esa ruta no’, y ya andan preguntando las tarifas. Eso da a conocer que igual se ha ido generando un interés lógico en esta opción”, comentó.

Respecto de los costos, Núñez aseguró que las diferencias con el trayecto por Argentina son menores y que uno de los desafíos actuales sigue siendo la frecuencia de las barcazas.

“Por ahora, uno de los puntos más complejos que tenemos es la barcaza, porque es un viaje por semana. Si la perdemos, tenemos que esperar siete días. Ojalá en un futuro muy corto plazo tengamos dos barcazas yendo y viniendo”, indicó.

Cárdenas añadió que la meta del actual Gobierno es contar con pavimentación hasta Cochrane al año 2030, lo que permitiría reducir considerablemente los tiempos de viaje.

“Nos va a acortar los tiempos de viaje una enormidad. Hay que tomar en cuenta que por esta ruta nosotros nos ahorramos 1.100 kilómetros de manejo. Los conductores van descansados, hay menos fatiga material de los camiones. La ruta tiene puras cosas positivas, nada negativo hasta el día de hoy”, expresó.



Críticas por la situación en Cardenal Samoré



Otro de los temas abordados fue la situación que se registra en el paso Cardenal Samoré durante episodios de nevazones. Según Utramag, la decisión de mantener detenidos a los camiones mientras se permite el paso de buses y vehículos menores ha provocado extensas esperas y complicaciones para los conductores.

“Este fin de semana estuvo desde el día viernes en la tarde hasta el domingo en la mañana cortada la cordillera. Cerca de 85 camiones en la fila, muchachos que no tienen baño, que andan con la comida justa”, señaló Cárdenas.

El dirigente agregó que la asociación ha intentado establecer un protocolo de operación invernal con las autoridades, sin obtener resultados.

“Le propusimos hacer un protocolo de acción en invierno. Lo generamos en conjunto con la directiva y no nos pescaron. Desde marzo empezamos a contactarnos con el coordinador del paso Samoré y nada. No contestaba el teléfono”, afirmó.

En esa línea, adelantó que Utramag sostendrá reuniones con autoridades de las regiones de Aysén y Los Ríos para abordar estas problemáticas y otros aspectos relacionados con el transporte internacional.



Invitación a utilizar la ruta por territorio nacional



Finalmente, los dirigentes realizaron un llamado a los transportistas a conocer y utilizar la alternativa por la Carretera Austral.

“Invitar a los colegas a que se atrevan a andar en el Chile por Chile. Los tiempos son casi similares, pero la tranquilidad de andar en tu país, de poder hacer cualquier movimiento dentro de tu país en caso que tengas alguna pana, es algo impagable”, sostuvo Jaime Cárdenas.

El presidente de Utramag añadió que, pese a las condiciones propias del invierno, la ruta es segura y representa una alternativa de largo plazo para la conectividad de Magallanes.

“Yo creo que un día, un día y medio de diferencia no es nada para la tranquilidad mental de andar en tu país”, concluyó.





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