APODERADOS DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE LA JUNJI

Madres, padres y apoderados del Jardín Infantil Villa Las Nieves de Punta Arenas participaron en la Cuenta Pública Participativa 2026 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), instancia que fue transmitida en directo desde Santiago de Chile a través de YouTube y que contó con participación ciudadana desde distintas regiones del país.

La actividad permitió a las comunidades educativas conocer el trabajo desarrollado por la institución, además de realizar consultas y entregar opiniones sobre la gestión del servicio público de Educación Parvularia. En la instancia participaron autoridades, funcionarias y funcionarios de la JUNJI, junto a representantes de distintos establecimientos.

La tesorera del Centro de Madres, Padres y Apoderados del Jardín Infantil Villa Las Nieves, Carol Varas, valoró la realización de la actividad y destacó la posibilidad de que las familias conozcan el trabajo institucional. "Creo que es importante participar en los primeros pasos de las niñas y los niños en su educación", señaló.

Durante la Cuenta Pública se dieron a conocer cifras nacionales de la JUNJI, entre ellas que el servicio cuenta con 3.051 jardines infantiles en 334 comunas del país y que el 99,3% de sus establecimientos cuenta con un plan de convivencia orientado a promover el buen trato y prevenir situaciones de maltrato infantil.

En Magallanes, la directora regional subrogante de la JUNJI, Marisol Villegas Núñez, destacó que esta instancia permite transparentar la gestión institucional y generar espacios de diálogo con las comunidades educativas. Asimismo, agradeció al Jardín Infantil Villa Las Nieves por recibir la actividad regional junto a madres, padres y apoderados.