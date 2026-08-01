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1 de agosto de 2026

IDENTIFICAN EL PRIMER FÓSIL DE DINOSAURIO DESCUBIERTO EN LA ANTÁRTIDA

​Un fragmento de vértebra hallado en 1985 fue identificado como el primer fósil de dinosaurio descubierto en el continente antártico. El estudio concluyó que perteneció a un titanosaurio que vivió hace unos 70 millones de años.

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Un fósil recolectado durante una expedición científica en 1985 fue identificado como el primer hueso de dinosaurio descubierto en la Antártida. El hallazgo, publicado en la revista Acta Paleontologica Polonica, determinó que el fragmento corresponde a la vértebra de un saurópodo del grupo de los titanosaurios, tras permanecer por más de cuatro décadas catalogado erróneamente como un reptil marino.

El fósil fue encontrado en la isla James Ross, ubicada en el extremo noreste de la península Antártica, durante una expedición del British Antarctic Survey. El nuevo análisis fue realizado con la participación del investigador Paul Barrett, del Museo de Historia Natural de Londres, quien explicó que la forma y el tamaño del hueso indican que pertenecía a un titanosaurio de entre seis y siete metros de longitud, aunque no es posible determinar la especie ni si el ejemplar era juvenil o adulto.

Los investigadores señalaron que hace unos 70 millones de años la Antártida presentaba un paisaje muy distinto al actual. Durante el Cretácico Superior, el continente estaba unido al extremo sur de Sudamérica y albergaba bosques templados con una fauna diversa, incluyendo dinosaurios herbívoros, depredadores y aves primitivas.

De acuerdo con el Museo de Historia Natural de Londres, este fósil representa apenas el segundo hueso de saurópodo encontrado en la Antártida y aporta nuevos antecedentes sobre la presencia de estos grandes dinosaurios en el continente. Los científicos sostienen que aún quedan numerosos interrogantes por resolver y consideran que futuros descubrimientos podrían ampliar el conocimiento sobre la fauna que habitó la Antártida durante el Cretácico.


Fuente: La Tercera


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