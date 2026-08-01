SENADOR KUSANOVIC ABORDA CON ENAP LOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN MAGALLANES

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, sostuvo una reunión con la gerencia de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para abordar los desafíos estratégicos de la compañía, el futuro de la industria de los hidrocarburos y las proyecciones de desarrollo energético para la Región de Magallanes.

La reunión se realizó luego de que el parlamentario solicitara al Ministerio de Energía antecedentes sobre el estado de recuperación del Gasoducto N°18 y las medidas de contingencia para asegurar el suministro de gas en la región. No obstante, el encuentro permitió ampliar el diálogo hacia los desafíos de largo plazo de la empresa y su rol en el desarrollo regional.

En la instancia participaron el gerente general de ENAP, Julio Friedmann; la gerenta de Asuntos Corporativos, Andrea Aranda; el gerente corporativo de Exploración y Producción y gerente de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante; y la directora de Asuntos Públicos, Carolina Villar. Durante la reunión, los ejecutivos expusieron los principales lineamientos de la gestión corporativa, los planes de eficiencia, los proyectos de mediano y largo plazo y la incorporación de nuevas tecnologías para fortalecer la exploración y producción de hidrocarburos.

Al término del encuentro, el senador Kusanovic señaló que la reunión permitió conocer la visión de ENAP para los próximos años y las acciones que impulsa para fortalecer la industria energética. En tanto, el gerente general de la empresa, Julio Friedmann, indicó que la instancia permitió informar sobre los avances en los planes de eficiencia, exploración y producción, además de reafirmar la importancia de mantener un diálogo permanente con las autoridades respecto de una actividad estratégica para la seguridad energética y el desarrollo de Magallanes.