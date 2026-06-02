SEREMI DEL TRABAJO ABORDA REQUERIMIENTOS DE TRABAJADORES PORTUARIOS

​El seremi del Trabajo, José Miguel Salas, sostuvo un encuentro con representantes de diferentes sindicatos de trabajadoras y trabajadores portuarios de Punta Arenas -a requerimiento de ellos mismos- con el objeto de abordar situaciones puntuales en materia de pensiones y seguro de cesantía.



En concreto, las y los trabajadores solicitaron durante un primer encuentro realizado hace algunas semanas abordar en conjunto con la cartera del Trabajo diversas situaciones en torno a la calificación de puestos de trabajo portuarios como “trabajo pesado” y, a su vez, realizar consultas sobre los pagos del seguro de cesantía, tras algunas dificultades surgidas durante el mes de marzo.



Para ello, la autoridad laboral requirió la participación de un representante de la superintendencia de Pensiones del nivel central, así como del encargado zonal de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) Punta Arenas, Mario Garay, quienes se encargaron de resolver consultas puntuales en cada materia.



Al respecto, el seremi informó que “esta reunión deriva de un primer encuentro sostenido hace dos semanas en el que estuvo presente la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; junto a otros seremis; autoridad marítima y el director regional del Trabajo, donde se hizo un levantamiento de las principales peticiones de las y los trabajadores portuarios de la zona. Por tanto, se gestionó esta instancia en respuesta a esa solicitud y para abordar aquello que compete a nuestra cartera”.



“En ese sentido, la reunión abordó la aclaración de criterios y procedimientos para la calificación de trabajo pesado de trabajadores portuarios de Punta Arenas, información que entregó el profesional de la superintendencia de Pensiones, Mauricio Radal, cuya presencia fue gestionada con apoyo de la subsecretaría de Previsión Social. Y, a su vez, con la presencia de don Mario Garay, de la AFC, se habló respecto a una situación ocurrida con los pagos de los respectivos seguros de cesantía de algunos trabajadores, quienes quedaron muy conformes con las respuestas recibidas, ya que, incluso, pudieron aclarar casos particulares”, destacó Salas.



El seremi agradeció la disponibilidad y presencia del jefe zonal de AFC Punta Arenas, quien estuvo llano a responder las diversas dudas de las y los dirigentes sindicales durante la reunión.



En esta jornada participaron representantes del Sindicato de Portuarios Unidos de Punta Arenas, del Sindicato de Estibadores de Punta Arenas, del Sindicato de Trabajadores Especializados Marítimo Portuario y Sindicato de Trabajadores Transitorios de Punta Arenas.



