2 DE JUNIO DE 1940: LA GUERRA EN EUROPA OCUPABA LA PORTADA DE EL MAGALLANES

El domingo 2 de junio de 1940, los lectores de El Magallanes encontraron en la portada una Europa marcada por la incertidumbre. El diario informó sobre versiones de reiteradas conversaciones telefónicas entre el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y Benito Mussolini, en momentos en que Italia todavía no ingresaba formalmente a la Segunda Guerra Mundial.

La edición también daba cuenta de la evacuación de tropas aliadas desde la costa francesa y de las dudas que rodeaban la situación del rey Leopoldo de Bélgica. A miles de kilómetros del escenario bélico, Punta Arenas seguía con atención una guerra que avanzaba con rapidez y que comenzaba a modificar el orden internacional.

La portada permite reconstruir cómo se informaba la comunidad magallánica durante uno de los momentos más críticos del siglo XX. Mientras la vida cotidiana continuaba en la región, los acontecimientos de Europa llegaban hasta el extremo austral del país a través de las páginas del diario.

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