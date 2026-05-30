LAS TORRES PATAGONIA PRESENTA NUEVO CIRCUITO GUIADO W JOURNEY PARA LA TEMPORADA 2026-2027

Las Torres Patagonia anunció el lanzamiento del Circuito W Journey, una nueva modalidad guiada que se incorporará a su oferta turística en el Parque Nacional Torres del Paine a partir de octubre de 2026. El programa se desarrollará en grupos de hasta doce personas y será la única alternativa guiada dentro de la oferta de la empresa para el Circuito W, uno de los recorridos más visitados del parque.

La propuesta considera un itinerario de cinco días que incluye los principales atractivos del circuito, como Base Torres, Valle Francés, Mirador Británico y el primer mirador del Glaciar Grey. A diferencia de otros programas, incorpora la figura de un host, encargado de acompañar al grupo durante toda la travesía, coordinando actividades, tiempos compartidos y espacios de encuentro entre los participantes.

Entre los elementos incluidos en la experiencia destacan el denominado "Rito del Explorador", que marca el inicio del recorrido, además de dinámicas grupales en cada uno de los hitos visitados y actividades de cierre al finalizar cada jornada. Según informó la empresa, estas instancias buscan complementar la experiencia de trekking con momentos de convivencia y participación grupal.

Juan López, gerente comercial de Las Torres Patagonia, señaló que el programa busca ofrecer una forma distinta de recorrer la W, incorporando componentes vinculados a la experiencia compartida durante el trayecto. La iniciativa se suma a las alternativas que actualmente ofrece la empresa tanto en el Circuito W como en el Circuito O dentro del parque nacional.

Las inscripciones para la temporada 2026-2027 ya se encuentran disponibles. El programa operará entre octubre de 2026 y abril de 2027, con salidas diarias, opciones de alojamiento en refugio o camping equipado y traslado privado desde Puerto Natales.

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