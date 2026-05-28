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28 de mayo de 2026

CARRERA DE TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE SANTO TOMÁS DICTARÁ TALLER ABIERTO PARA FORTALECER ALMACENES DE BARRIO

La iniciativa, abierta de forma gratuita a toda la comunidad y busca entregar herramientas metodológicas simples de inventario y gestión de proveedores de forma gratuita a la comunidad.

Taller Tec

​Con el objetivo de aportar de manera concreta herramientas útiles y fortalecer el ecosistema emprendedor, la carrera de Técnico en Administración logística de Santo Tomás, llevará a cabo un taller abierto y gratuito dirigido especialmente a los dueños de negocios de barrio.

 
El taller titulado “más orden, más ventas: gestión de inventarios y proveedores para almacenes de barrio”, se desarrollará el sábado 30 de mayo en las dependencias de la Junta de Vecinos Cecil Rasmussen, ubicada en Belisario García 01056. La actividad comenzará desde las 15:00 hasta las 16:30 horas.

 
Dante Ortiz, jefe de carrera de Técnico en Administración Logística explicó que “el objetivo principal de este encuentro territorial es democratizar el conocimiento técnico y entregar herramientas metodológicas simples que permitan a los almaceneros de la comuna controlar de mejor manera sus inventarios, optimizar los tiempos de reposición, evitar los complejos quiebres de stock y seleccionar de forma estratégica a sus proveedores para mejorar la rentabilidad de sus negocios”.

 
Además, el jefe de carrera explicó el impacto de este despliegue académico, "en este taller entregaremos herramientas de control muy sencillas, pero de alto impacto para la economía del hogar y del barrio. Lo más valioso es que todo el material, los insumos y la presentación técnica han sido desarrollados de manera directa por nuestros estudiantes. De esta forma, potenciamos sus habilidades profesionales en escenarios reales, mientras generamos un valor social directo en los barrios de nuestra ciudad".

 
Desde la casa de estudios extendieron la invitación a todos los vecinos, almaceneros y pequeños emprendedores de Punta Arenas a asistir a esta actividad, la cual no requiere inscripción previa.

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