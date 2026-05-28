DIPUTADO BIANCHI CUESTIONA "PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL" DEL GOBIERNO Y ADVIERTE EFECTOS NEGATIVOS PARA SECTORES VULNERABLES

El diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, realizó duras críticas al denominado proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Gobierno, asegurando que la iniciativa tiene un carácter eminentemente tributario y que, en su actual formulación, favorecería principalmente a las grandes empresas en desmedro de los sectores medios y más vulnerables del país.

Durante una extensa entrevista realizada la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el parlamentario cuestionó el nombre del proyecto y sostuvo que “de reconstrucción nacional tiene poco”, argumentando que las medidas de reconstrucción efectiva se concentran principalmente en zonas específicas del país.

“Este es un proyecto eminentemente tributario. Lo que hace es rebajar impuestos a las grandes empresas y apostar a que eso genere crecimiento económico, algo que en otras experiencias internacionales no ha dado resultado”, afirmó.

Bianchi manifestó preocupación por el impacto fiscal que tendría la propuesta, señalando que una disminución de ingresos para el Estado podría traducirse, en el mediano plazo, en ajustes presupuestarios que afecten áreas sensibles como salud, obras públicas, programas sociales y beneficios dirigidos a adultos mayores.

El diputado también cuestionó el mecanismo de reintegración tributaria planteado en la iniciativa, asegurando que se requiere establecer condiciones claras para que los beneficios tributarios estén asociados a reinversión y generación efectiva de empleo.

“Si se rebajan impuestos, tiene que haber compromisos concretos de reinversión. No puede tratarse solamente de entregar beneficios sin exigir resultados”, sostuvo.

Respecto del debate legislativo, Bianchi afirmó que la discusión más profunda deberá darse ahora en el Senado, donde —aseguró— se trabaja en modificaciones para perfeccionar la propuesta. En esa línea, destacó el trabajo conjunto con el senador Karim Bianchi, orientado a introducir cambios que permitan equilibrar la iniciativa.

Zona Franca y revisión del modelo actual

Otro de los temas abordados por el parlamentario fue el futuro de Zona Franca y la necesidad de revisar su administración de cara a las próximas discusiones sobre concesiones y funcionamiento del sistema.

Bianchi planteó que el recinto debe recuperar su objetivo original como regulador de precios para los habitantes de Magallanes, cuestionando los costos operacionales que actualmente enfrentan locatarios y empresas instaladas en el recinto.

“La Zona Franca tiene que volver a ser un verdadero regulador de precios. Hoy las personas comparan, compran por internet y muchas veces encuentran valores más convenientes fuera del sistema”, indicó.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia mejoras estructurales, incluyendo el fortalecimiento de una eventual Zona Franca industrial y mecanismos que permitan disminuir costos asociados al combustible en la región.

Finalmente, el legislador reiteró la importancia de desarrollar acuerdos transversales y evitar —según señaló— utilizar las necesidades regionales como herramientas de negociación política.

“No se puede tomar de rehén a una región. Lo que corresponde es hacer un trabajo serio, presentar propuestas y construir acuerdos”, concluyó.

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