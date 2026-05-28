INAUGURAN BIBLIOTECA SOLIDARIA “PALABRAS QUE ABRIGAN” EN ALBERGUE PROTEJE 2 TREKAN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

En el albergue Protege 2 Trekan, ubicado en Avenida España 1122, se inauguró la Biblioteca Solidaria “Palabras que Abrigan”, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la lectura y generar espacios de expresión emocional para personas en situación de calle que participan del dispositivo.

La actividad fue encabezada por la coordinadora del albergue, Paula Calderón, y fue gestada por Adriana Gallardo, estudiante en práctica de la carrera de Trabajo Social de Santo Tomás y miembro de la agrupación Poetas del Mundo, quien estuvo acompañada por integrantes de dicha organización literaria.

La iniciativa surge como una herramienta de intervención social y emocional, promoviendo el trabajo de las emociones a través de la lectura, la escritura y el encuentro con los libros, transformando este espacio en un puente entre los participantes del centro y el mundo literario.

Desde la organización destacaron que la biblioteca solidaria busca convertirse en un espacio permanente dentro del albergue, permitiendo que las personas usuarias accedan a nuevos conocimientos, experiencias y herramientas de expresión personal.

La jornada estuvo marcada por la participación activa de los asistentes y por el compromiso de las organizaciones y profesionales involucrados, quienes resaltaron la importancia de generar iniciativas comunitarias que promuevan la inclusión, el bienestar emocional y la dignidad de las personas en situación de calle.