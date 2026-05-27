LA SECREDUC PROMUEVE LA FORMACIÓN DE JÓVENES DEBATIENTES

El pasado lunes 25 de mayo se realizó la primera sesión de la Escuela de Debate Escolar Participativo organizado por la SECREDUC de Magallanes; la actividad se realizó en dependencias del Salón Gabriela Mistral y congregó estudiantes de seis establecimientos en su inicio.

Para establecimientos que reciben subvención del Estado se abrió la convocatoria a participar de una iniciativa impulsada por la profesional Lorena González Aguila, Coordinadora Regional del Programa Inglés Abre Puertas y Formación Ciudadana, del Departamento de Educación. La instancia busca promover la disciplina que ha cobrado gran notoriedad a nivel nacional, en especial en aquellos establecimientos que no tienen equipos de debate.

En el marco de la primera sesión, la Jefa del Departamento de Educación, Myriam Pino Ruiz, relevó la disciplina del debate como un catalizador de habilidades comunicativas, sociales además de académicas, e instó a las y los estudiantes presentes a participar activamente tanto en esta Escuela de Debate como en otras instancias que se desarrollan a nivel local y nacional en cuanto al debate competitivo.

La jornada se centró en introducir al mundo del debate competitivo pero sin cerrar las posibilidades a otras instancias de argumentación y diálogo. Se profundizó en argumentación y en estructuras argumentativas. Las siguientes sesiones abordarán la refutación (contra argumentación) y cómo juzgar debates. Las inscripciones siguen abiertas y para mayor información los establecimientos pueden contactar por correo electrónico a la profesional que impulsa la actividad ([email protected]).



