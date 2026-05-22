MAGALLANES DA UN PASO HISTÓRICO EN SALUD: UMAG INICIA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS MÉDICOS EN LA ZONA AUSTRAL

Con una ceremonia académica realizada en el Auditorio CADI-UMAG, la Universidad de Magallanes dio inicio oficial a los Programas de Especialidades Médicas de la Escuela de Medicina para el Año Académico 2026, marcando un hito en el fortalecimiento de la formación médica avanzada y en el desarrollo de capacidades sanitarias para la Región de Magallanes.

La actividad reunió a autoridades universitarias, representantes del Ministerio de Salud, equipos clínicos y académicos, consolidando un espacio de reflexión sobre el futuro de la salud pública y la necesidad de descentralizar la formación de especialistas hacia las regiones extremas del país.

La ceremonia fue encabezada por el Rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, quien destacó que "una universidad sola no es capaz de llevar adelante este tipo de programa, se requiere los apoyos ministeriales, del Hospital Clínico y de los médicos especialistas. Bajo esa perspectiva, la universidad pasa a ser uno de esos engranajes; quien entrega las especialidades son los hospitales. Esto es una gran posibilidad para nuestra región, que haya becarias y becarios que hayan decidido venir a Punta Arenas y que asuman el compromiso después de quedarse en nuestra región una vez que obtengan la especialidad".

Posteriormente, el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Julio Montt Vidal, valoró: "Esta iniciativa de la Universidad de Magallanes en conjunto con el Servicio de Salud y con el Ministerio de Salud realmente es un hito relevante no solamente a nivel regional, sino que a nivel nacional. Esta es la primera universidad de región extrema que inicia un programa de formación de especialistas. Creo que eso tiene una tremenda relevancia, porque es un ejemplo de cómo podemos formar especialistas que se hacen necesarios en las regiones con pertenencia territorial y desde la región".

En representación del Hospital Clínico Magallanes, la Subdirectora Médica, Dra. Francisca San Fuentes Parga, comentó que "es un gran aporte y esperamos que tenga un impacto directo en la atención de nuestros pacientes y también en el trabajo de nuestros equipos clínicos. Los colegas que llegan son médicos formados que van a ir adquiriendo progresivamente habilidades y eso nos va a permitir fortalecer el trabajo, poder aumentar nuestra cantidad de cobertura en prestaciones para la atención directa y también fortalecer desde el punto de vista del aprendizaje, la reflexión y el desarrollo técnico de nuestros equipos clínicos".

Por su parte, el Director de la Escuela de Medicina UMAG, Dr. Mario Mayanz Csato, explicó que "iniciar ahora la formación de especialistas marca un hito en la Escuela de Medicina y en la Universidad de Magallanes en beneficio absoluto de la región. Estamos trabajando inicialmente en neurología adultos, cirugía general y radioterapia. Las particularidades de la epidemiología en oncología se van a adquirir aquí en la zona. Y en neurología adultos, el aumento progresivo en la expectativa de vida hace que vayan apareciendo cada vez más pacientes con enfermedades degenerativas o accidentes cerebrovasculares, por lo que la formación con la particular condición epidemiológica a nivel local es algo que van a adquirir directamente acá".

Futuros especialistas para Magallanes

Durante la jornada también se realizó la presentación oficial de la Primera Cohorte UMAG 2026, a cargo de la Coordinadora de Especialidades Médicas, Dra. Mariana Palacios Bautista, instancia en la que se dio a conocer el inicio de los programas de Cirugía General Adulto, Neurología Adulto y Radioterapia Oncológica.

"Esto representa un tremendo hito en materia de salud para Chile y para la región, ya que vamos a formar especialistas que van a dar soporte al sistema de salud tanto público como privado. El porqué de las especialidades que estamos impartiendo tiene relación netamente con la epidemiología local. Sabemos que en la región de Magallanes las patologías oncológicas y neurodegenerativas tienen una alta prevalencia de incidencia y producen discapacidad. Siempre ha habido una escasez histórica de estos especialistas y pretendemos formar especialistas para todo Chile", afirmó la Dra. Mariana Palacios.

En representación de los nuevos becados, el médico Felipe Irigoyen, quien cursará la especialidad de neurología, relevó el impacto de este proceso señalando que "esto representa un hito súper importante en la región porque somos los primeros becados en formación y esto puede cambiar el paradigma de lo que van a ser las atenciones de especialistas en esta zona tan austral del planeta. La epidemiología del lugar es bastante especial, con ciertas características que la hacen distinguir de las otras regiones del país, y eventualmente poder contribuir en la investigación puede ser una etapa y una oportunidad muy importante".

Uno de los momentos centrales de la actividad fue la conferencia magistral "Inteligencia Artificial, Formación Médica y su Implementación en Salud", dictada por Antonio Orellana Tobar, presidente de ASOFAMECH, quien abordó los desafíos contemporáneos de la educación médica y el impacto de las nuevas tecnologías en los sistemas de salud y formación universitaria.

La ceremonia concluyó con la entrega de reconocimientos y una fotografía oficial de la primera generación de especialidades médicas UMAG, reflejando el inicio de una nueva etapa para la medicina y la educación superior en Magallanes.

Desde la Universidad recalcaron que esta iniciativa busca consolidar un modelo de formación médica con pertinencia territorial, capaz de reducir brechas históricas de especialistas y fortalecer la atención sanitaria en una de las regiones más australes y estratégicas del país.