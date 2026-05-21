ARMADA DESTACA ROL ESTRATÉGICO DE MAGALLANES Y DETALLA ACTIVIDADES DEL 21 DE MAYO EN PUNTA ARENAS

En el marco del Mes del Mar y de las actividades por el 21 de Mayo, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Juan Soto Herrera, abordó en Buenos días región de Polar Comunicaciones el rol estratégico que cumple la región de Magallanes en materias de soberanía, logística antártica y desarrollo marítimo. La autoridad naval también detalló las actividades abiertas a la comunidad que se realizarán durante esta semana en Punta Arenas.

Durante la conversación, Soto Herrera destacó la relevancia histórica y geopolítica de Puerto Williams y Punta Arenas como plataformas clave para la conexión con la Antártica. El contraalmirante recordó sus primeros años de servicio en Puerto Williams y valoró los avances en infraestructura portuaria, conectividad y desarrollo logístico que ha experimentado la región en las últimas décadas, especialmente en apoyo a la actividad científica y antártica.

En Buenos días región, la autoridad naval también enfatizó el trabajo que desarrolla la Tercera Zona Naval en áreas como búsqueda y salvataje, mantención de señalización marítima, apoyo científico y resguardo de rutas marítimas en aguas australes y territorio antártico. Asimismo, relevó el crecimiento del turismo antártico y el rol de la Armada en la fiscalización y monitoreo de condiciones de navegación para garantizar la seguridad en una de las zonas más extremas del planeta.

Respecto a las conmemoraciones del 21 de Mayo en Punta Arenas, Soto Herrera informó que las actividades contemplan el tradicional Te Deum, la ceremonia cívico-militar en la Plaza Muñoz Gamero y el arriado del pabellón en la Plaza Arturo Prat. Además, durante el fin de semana se desarrollarán jornadas de puertas abiertas en el Muelle Prat, donde la comunidad podrá conocer exposiciones de Infantería de Marina, buzos salvataje y visitar el rompehielos Almirante Viel.

Finalmente, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval valoró el vínculo histórico entre la Armada y la comunidad magallánica, destacando especialmente el homenaje realizado por vecinos del Barrio Prat a las Glorias Navales. En ese contexto, señaló que la conciencia marítima y la vocación antártica son elementos fundamentales para el desarrollo futuro de Magallanes y del país.

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