EMPRESARIA MAGALLÁNICA VANIA GARCÍA MARINKOVIC RECIBE DISTINCIÓN INTERNACIONAL “MUJER DE IMPACTO GLOBAL 2026”

La empresaria y dirigente gremial magallánica Vania García Marinkovic fue reconocida con la distinción internacional “Mujer de Impacto Global 2026”, otorgada por la organización europea Mujeres ODS España. El reconocimiento destaca a mujeres líderes y agentes de cambio que generan impacto positivo en distintos ámbitos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas.

Con este nombramiento, García Marinkovic se transforma en la primera mujer de Magallanes y también en la primera chilena en recibir esta distinción internacional. La organización española reúne a mujeres de distintos países que destacan por su liderazgo, compromiso social y contribución en áreas empresariales, comunitarias y de desarrollo sostenible.

La dirigente regional ya había marcado un precedente en Magallanes al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de la Cámara Franca de Punta Arenas en más de cuatro décadas. Su trayectoria ha estado ligada al trabajo gremial, empresarial y de representación regional en distintos espacios de desarrollo económico.

El reconocimiento también pone en valor el liderazgo femenino surgido desde regiones extremas del país, relevando experiencias y trayectorias que han logrado proyección internacional desde Magallanes. Además, existe la posibilidad de coordinar entrevistas tanto con Vania García Marinkovic como con representantes de Mujeres ODS España para profundizar en el alcance de esta distinción.

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