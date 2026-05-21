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21 de mayo de 2026

SUBDERE VISITA SAN GREGORIO E INICIA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CAMPING MUNICIPAL

​La iniciativa financiada por SUBDERE considera una inversión de $145 millones e incluye áreas recreativas, accesibilidad universal y estacionamientos para casas rodantes.

SUBDERE SAN GREGORIO

El jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Javier Labrín Jofré, visitó la comuna de San Gregorio para sostener reuniones de trabajo con el municipio y revisar el avance de proyectos comunales en ejecución y futuras iniciativas para el territorio.

Durante la jornada, la autoridad participó en una reunión con los equipos técnicos de SECPLAN y DIDECO, además de asistir a una sesión ordinaria del Concejo Municipal, donde expuso sobre las iniciativas contempladas para la comuna en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

La visita también marcó el inicio oficial de las obras del proyecto “Mejoramiento de Paisajismo Camping Municipal, Comuna de San Gregorio”, tras la entrega de terreno a la empresa contratista. La iniciativa es financiada a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de Emergencia de SUBDERE y contempla una inversión de $145 millones.

Las obras consideran accesibilidad universal, paseos peatonales, juegos infantiles, mejoramiento de la cancha de fútbol, paisajismo y estacionamientos para casas rodantes con sistemas de tratamiento de aguas residuales. El proyecto se originó mediante un Servicio de Asistencia Técnica Especializada (SATE) gestionado por SUBDERE para apoyar la formulación de iniciativas comunales.


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