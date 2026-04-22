JEFE REGIONAL SUBDERE JAVIER LABRÍN DESTACA COORDINACIÓN REGIONAL POR EL PEDZE Y ENTREGA DE FONDOS DEL ROYALTY EN MAGALLANES

En el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, el jefe de la Unidad Regional Subdere Magallanes, Javier Labrín Jofré, abordó los principales avances tras la reciente visita del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo a la zona, destacando instancias de coordinación con autoridades locales y la ejecución de importantes recursos para la región.

Durante la entrevista en el programa "Buenos días región", Labrín explicó que se llevaron a cabo reuniones clave con el Gobernador Regional, consejeros regionales y alcaldes, con el objetivo de resolver inquietudes relacionadas con el Plan de Zonas Extremas. En ese contexto, se reafirmó el compromiso de financiamiento para este año, a través de una ejecución programada de los recursos, donde el Gobierno Regional cumple un rol fundamental.

En la instancia, también se refirió a la implementación de la Ley de Royalty, señalando que ya se concretó la entrega de la primera cuota del Fondo de Equidad Territorial. Este mecanismo beneficia a nueve comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con recursos provenientes de la actividad minera. Según detalló, los montos asignados fluctúan entre los 71 y los 95 millones de pesos, favoreciendo especialmente a los municipios con mayor dependencia del Fondo Común Municipal, lo que permitirá fortalecer su capacidad de gestión y desarrollo local.

De esta manera, desde la Subdere se destacó el avance en la coordinación interinstitucional y la inyección de recursos que buscan reducir brechas territoriales y apoyar el desarrollo de las comunas más apartadas del país.

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