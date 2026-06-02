OCTAVIO TACUL COMPARTIÓ SU HISTORIA COMO CANTOR EVANGÉLICO Y SU TRAYECTORIA MUSICAL EN MAGALLANES

Una vida dedicada a compartir su fe a través de la música fue parte de la conversación sostenida en una nueva edición de Almorzando con Checho, programa emitido por Polar Comunicaciones. El invitado fue Octavio Tacul, cantor evangélico que ha puesto su voz y talento creativo al servicio de distintas comunidades religiosas de Magallanes y la Patagonia.

Durante Almorzando con Checho, Tacul recordó sus primeros pasos en la música y relató una experiencia que marcó su historia personal: su participación en un festival estudiantil durante la infancia, cuando interpretó una canción a capela y obtuvo el primer lugar. El cantor explicó que, pese a las dificultades materiales que enfrentaba en aquella época, ese reconocimiento se transformó en un impulso importante para continuar desarrollando su vocación artística.

La entrevista también permitió conocer el trabajo musical realizado junto a su hijo Israel Tacul, quien comenzó a tocar guitarra desde temprana edad y posteriormente desarrolló una trayectoria vinculada a las comunicaciones regionales. Padre e hijo llegaron a grabar composiciones de inspiración cristiana que han circulado por distintos puntos de la Patagonia, combinando música, fe y un fuerte vínculo familiar.

En el estudio de Polar Comunicaciones, Octavio Tacul interpretó “Mi estilo de vida eres tú”, una canción de su autoría que forma parte de un nuevo trabajo discográfico. En Almorzando con Checho, el artista señaló que continúa participando en encuentros religiosos y visitando comunidades donde es invitado a cantar y compartir su mensaje evangélico.



