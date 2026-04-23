ARTISTAS NATALINOS LANZAN SINGLE "AL ABISMO". DUO FORMADO POR EL PRODUCTOR ENZO GOMEZ Y EL CANTANTE SERGIO VELASQUEZ

La colaboración entre ambos artistas venía gestándose desde hace tiempo, en paralelo al proceso de grabación del disco de la banda Angel Carmesí, proyecto en el que Nerho participa como vocalista junto al guitarrista Ignacio Barría. Fue en ese contexto donde surgió la idea de crear música en conjunto, la que finalmente se concretó de manera natural durante las sesiones iniciales.





Desde el punto de vista compositivo, Nerho destaca el desafío que implicó salir de su zona de confort musical. "Siempre es difícil salir del género musical en el que uno está cómodo y entiende. Semanas antes de empezar a componer hablé con Enzo, le comenté que había escuchado sus canciones y que admiraba lo que había logrado a nivel de producción. En base a eso empecé a crear algo, y Al Abismo fue el tercer demo que le envié, funcionando bastante bien", explica. Además, resalta la rapidez del proceso: "Todo fue más rápido de lo habitual. Tenía en mente hacer algo pegajoso más que complejo".





Sobre la construcción lírica, agrega: "Quise crear una letra no lineal, donde quien escuche pueda tanto recordar a alguien como sentirse identificado. Creo que la canción tiene un aire a Angel Carmesí y a las canciones de Enzo, lo que me motiva a seguir creando en conjunto".





Por su parte, Enzo Gómez comenta: "Esta colaboración venía hablándose hace tiempo, ya que en paralelo nos encontrábamos grabando el disco de Angel Carmesí. Dentro de esas primeras sesiones surgió la idea de hacer algo en conjunto y, después de un par de intentos, esta canción apareció de manera casi catártica. Desde que recibí la maqueta hasta que la canción estuvo lista pasó cerca de una semana, lo cual me llamó bastante la atención. Fue un track que me atrapó y no me soltó hasta encontrar el sonido y el enfoque final".





El productor también destaca el trabajo compositivo de su colaborador: "Creo que Sergio es un gran compositor, entiende muy bien las dinámicas de una canción. Por mi parte, espero seguir concretando más canciones junto a Nerho y continuar trabajando por la música en Magallanes".





"Al Abismo" fue compuesta por Sergio Velásquez y producida y mezclada por Enzo Gómez, quien además aporta voces y guitarras, consolidando este lanzamiento como un feat entre ambos artistas. La canción fue creada en abril de 2026 en Puerto Natales y refleja una propuesta sonora que combina sensibilidad melódica con exploraciones contemporáneas.





El sencillo ya se encuentra disponible en YouTube, marcando un nuevo paso en la colaboración entre ambos músicos y proyectando futuras creaciones conjuntas.





"Al Abismo" ya disponible en YouTube.