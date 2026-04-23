Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de abril de 2026

ARTISTAS NATALINOS LANZAN SINGLE "AL ABISMO". DUO FORMADO POR EL PRODUCTOR ENZO GOMEZ Y EL CANTANTE SERGIO VELASQUEZ

Soy reportero - música.

alabismo
La colaboración entre ambos artistas venía gestándose desde hace tiempo, en paralelo al proceso de grabación del disco de la banda Angel Carmesí, proyecto en el que Nerho participa como vocalista junto al guitarrista Ignacio Barría. Fue en ese contexto donde surgió la idea de crear música en conjunto, la que finalmente se concretó de manera natural durante las sesiones iniciales.

Desde el punto de vista compositivo, Nerho destaca el desafío que implicó salir de su zona de confort musical. "Siempre es difícil salir del género musical en el que uno está cómodo y entiende. Semanas antes de empezar a componer hablé con Enzo, le comenté que había escuchado sus canciones y que admiraba lo que había logrado a nivel de producción. En base a eso empecé a crear algo, y Al Abismo fue el tercer demo que le envié, funcionando bastante bien", explica. Además, resalta la rapidez del proceso: "Todo fue más rápido de lo habitual. Tenía en mente hacer algo pegajoso más que complejo".

Sobre la construcción lírica, agrega: "Quise crear una letra no lineal, donde quien escuche pueda tanto recordar a alguien como sentirse identificado. Creo que la canción tiene un aire a Angel Carmesí y a las canciones de Enzo, lo que me motiva a seguir creando en conjunto".

Por su parte, Enzo Gómez comenta: "Esta colaboración venía hablándose hace tiempo, ya que en paralelo nos encontrábamos grabando el disco de Angel Carmesí. Dentro de esas primeras sesiones surgió la idea de hacer algo en conjunto y, después de un par de intentos, esta canción apareció de manera casi catártica. Desde que recibí la maqueta hasta que la canción estuvo lista pasó cerca de una semana, lo cual me llamó bastante la atención. Fue un track que me atrapó y no me soltó hasta encontrar el sonido y el enfoque final".

El productor también destaca el trabajo compositivo de su colaborador: "Creo que Sergio es un gran compositor, entiende muy bien las dinámicas de una canción. Por mi parte, espero seguir concretando más canciones junto a Nerho y continuar trabajando por la música en Magallanes".

"Al Abismo" fue compuesta por Sergio Velásquez y producida y mezclada por Enzo Gómez, quien además aporta voces y guitarras, consolidando este lanzamiento como un feat entre ambos artistas. La canción fue creada en abril de 2026 en Puerto Natales y refleja una propuesta sonora que combina sensibilidad melódica con exploraciones contemporáneas.

El sencillo ya se encuentra disponible en YouTube, marcando un nuevo paso en la colaboración entre ambos músicos y proyectando futuras creaciones conjuntas.

"Al Abismo" ya disponible en YouTube.

natalesturismo

PUERTO NATALES SERÁ SEDE DEL EVENTO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y TURISMO GASTRONÓMICO ESTE 28 Y 29 DE ABRIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL: PROYECTO DE ÁREAS VERDES EN PORVENIR PERMITIRÁ RECUPERAR BANDEJONES DE AVENIDA HERNANDO DE MAGALLANES

Leer Más

El proyecto considera una inversión de M$1.375.148

El proyecto considera una inversión de M$1.375.148

Estado plaza
nuestrospodcast
OBRAS DE MEJORAMIENTO (1)

MUNICIPIO INICIA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PLAZA NELDA PANICUCCI

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
alabismo

ARTISTAS NATALINOS LANZAN SINGLE "AL ABISMO". DUO FORMADO POR EL PRODUCTOR ENZO GOMEZ Y EL CANTANTE SERGIO VELASQUEZ

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadoriquelmeducci

POR AMPLIA MAYORÍA: DIPUTADO RIQUELME CELEBRA APROBACIÓN DE “ESCUELAS PROTEGIDAS”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PS3

PARTIDO SOCIALISTA DE MAGALLANES CONMEMORÓ 93 AÑOS DE HISTORIA JUNTO A SU MILITANCIA Y FUERZAS PROGRESISTAS DE LA REGIÓN

fvidalsalinas