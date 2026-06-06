MINISTRA CATALINA PAROT PRESENTÓ NUEVA ORDEN MINISTERIAL PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN DE BIENES NACIONALES

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, encabezó en Santiago una jornada de trabajo junto a los secretarios regionales ministeriales de todo el país, instancia en la que presentó una nueva orden ministerial orientada a modernizar la gestión del patrimonio fiscal del Estado. En representación de Magallanes participó la seremi Lorena Díaz Loaiza.

Durante el encuentro se abordaron materias relacionadas con la regularización de la pequeña propiedad raíz, la administración de inmuebles fiscales, la gestión catastral, la modernización tecnológica y la atención ciudadana. Según explicó la autoridad regional, una de las prioridades planteadas fue avanzar en soluciones para situaciones pendientes de regularización en Puerto Natales, especialmente en sectores históricos de la ciudad.

La jornada incluyó además una reunión con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. En la ocasión, la seremi de Magallanes entregó al Mandatario una réplica del primer título de dominio otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales en la provincia de Última Esperanza en 1931, como símbolo del trabajo que realiza la institución en materia de regularización de la propiedad.

Uno de los principales anuncios fue la presentación de una nueva orden ministerial destinada a fortalecer el control, la transparencia y la eficiencia en la administración de los bienes fiscales. La medida busca optimizar el uso del patrimonio estatal y facilitar el desarrollo de proyectos vinculados a inversión, empleo y crecimiento regional.

Las actividades concluyeron con exposiciones centradas en el aporte del suelo fiscal al desarrollo económico. En este contexto participaron el ministro de Economía, Daniel Mas, representantes del sector minero y organizaciones sociales, quienes abordaron el potencial de los terrenos fiscales para impulsar iniciativas de interés público y desarrollo territorial.

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