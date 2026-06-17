KAST REMUEVE A SUBSECRETARIA DANIELA CASTRO (RN) TRAS SEMANAS DE TENSIÓN INTERNA CON MINISTRA MARÍN

La tarde de este martes, el presidente de la República, José Antonio Kast, removió de su cargo a la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro (RN).

Recordemos que Castro había estado en el centro de la controversia por una sostenida tensión interna con la titular de la cartera, la ministra social cristiana, Judith Marín.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, el anuncio fue comunicado a dirigentes de Renovación Nacional ayer lunes, concretándose hoy la remoción.

Kast remueve a subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro (RN)

Días atrás, y según distintas versiones al interior del oficialismo, diferencias entre la ministra y rostros de la tienda encabezada por Andrea Balladares habían ido escalando por los desacuerdos entre la titular del Ministerio y la ahora exsubsecretaria.

La situación encendió las alarmas, llevando a la senadora Paulina Núñez (RN) a realizar gestiones para resguardar la permanencia de una de las principales representantes de su partido dentro del Ejecutivo, lo que finalmente no dio frutos.

En concreto, Núñez aprovechó una reunión que el jefe de Estado realizó con RN en Cerro Castillo semanas atrás para entregar una señal de respaldo a Castro, y solicitarle al presidente intervenir para evitar que el conflicto escalara.

No obstante, las gestiones desde RN no evitaron que hoy el mandatario removiera a la abogada.

Cabe mencionar que la diputada Claudia Mora (RN) también había defendido la gestión de Castro, respaldando su continuidad. “El trabajo de la subsecretaria ha sido muy positivo y, por lo mismo, esperamos que al interior del Gobierno se le reconozca el tremendo aporte que ha hecho”, planteó días atrás.

Tal controversia generó incomodidad en Chile Vamos, donde varios dirigentes manifestaron que el problema había superado el ámbito administrativo, transformándose en una disputa política entre los distintos sectores que integran el oficialismo.

Fuente: biobiochile.cl



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